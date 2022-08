OnePlus Nord CE 2 Lite, il prezzo cala vertiginosamente: minimo storico

Lanciato sul mercato a giugno e già in offerta al minimo storico e al miglior prezzo web. Stiamo parlando dello smartphone lowcost OnePlus Nord CE 2 Lite, dispositivo molto interessante che ha fatto il suo debutto sul mercato da pochissimi mesi. Da oramai qualche anno OnePlus ha ampliato la sua linea di smartphone, puntando anche su fasce di prezzo inesplorate fino a poco tempo fa. E lo ha fatto seguendo la sua filosofia: smartphone performanti a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. Esattamente come questo OnePlus Nord CE 2 Lite, che si caratterizza per una fotocamera principale da ben 64MP (con il supporto dell’intelligenza artificiale) e per uno schermo con una frequenza di aggiornamento elevatissima di ben 120Hz.

Lo smartphone è disponibile per pochissimi giorni (la promozione scade tra poco) al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 29% che fa risparmiare ben 90€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dalla stessa Amazon. Si tratta di una vera super offerta per un dispositivo che così diventa un best buy. Un’occasione da cogliere al volo e da non farsi sfuggire per nessun motivo.

OnePlus Nord CE 2 Lite: le caratteristiche tecniche

Tutto quello che ci si aspetta da uno smartphone lowcost, con l’aggiunta della qualità e affidabilità OnePlus. Si può riassumere con queste parole quanto offre il OnePlus Nord CE 2 Lite, lo smartphone lowcost che troviamo oggi in super offerta su Amazon. Dallo schermo, passando per il comparto fotografico fino ad arrivare alla batteria, abbiamo a che fare con un dispositivo di fascia superiore e che potrebbe costare tranquillamente 100-150 euro in più.

Partiamo dallo schermo. Lo smartphone ha un display LCD a risparmio energetico da ben 6,59" e con un refresh rate a 120Hz, frequenza di aggiornamento che non troviamo nemmeno in alcuni top di gamma. Questo lo rende molto fluido soprattutto con le app social e i videogame. A gestire il tutto c’è il processore Snapdragon 695 che integra anche il modem per il 5G. A supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD).

Il comparto fotografico è un’altra ottima caratteristica del OnePlus Nord CE 2 Lite. La fotocamera principale è da 64MP e grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale garantisce ottimi colori e dettagli. Le altre due fotocamere sono per gli scatti macro (4cm) e per la profondità. La fotocamera selfie è da 16MP. Non mancano le classiche modalità che permettono di modificare velocemente le varie impostazioni fotografiche e ottenere il meglio da ogni scatto. La modalità Nightscape (disponibile per il sensore principale) permette di scattare ottime foto anche di notte e con poca luce.

Lo smartphone ha anche il jack audio da 3,5mm per le cuffie con il filo, caratteristica che oramai si trova di rado. Super anche la batteria da 5.000mAh con il supporto della ricarica rapida da 33W che impiega poco più di un’ora per arrivare al 100% di autonomia. A bordo troviamo anche l’interfaccia utente Oxygen 12, basata sull’ultima versione di Android, e valutata da molti esperti come una delle migliori. Garantiti gli aggiornamenti software e le patch di sicurezza.

OnePlus Nord CE 2 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta improvvisa per il OnePlus Nord CE 2 Lite. Il nuovissimo smartphone dell’azienda cinese è disponibile in offerta a un prezzo di 219,99€, con uno sconto di ben il 29% rispetto a quello di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e della prima vera offerta disponibile su questo dispositivo. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 44€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Il dispositivo è già disponibile e viene spedito e consegnato in pochissimo tempo. Bisogna essere veloci nell’approfittare dell’offerta che scade tra pochissimi giorni.

OnePlus Nord CE 2 Lite -nero

OnePlus Nord CE 2 Lite – azzurro