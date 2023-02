OnePlus Nord CE 2, minimo storico e prezzo in picchiata

Da oramai diversi anni OnePlus ha cambiato il suo approccio al mercato degli smartphone. Ha diversificato l’offerta andando all’attacco anche della fascia media, quella più interessante per i produttori e con la maggior quota di mercato. E proprio in questi smartphone si ritrova la filosofia che ha reso famosa OnePlus: smartphone con ottime caratteristiche a un prezzo più basso della media. Esattamente quello che troviamo nel OnePlus Nord CE 2, smartphone che ha fatto il suo debutto sul mercato da pochi mesi e che oggi troviamo in super promo su Amazon con uno sconto strabiliante del 31% al prezzo più basso di sempre. Un minimo storico che lo fa diventare d’ufficio una delle migliori offerte che troviamo su Amazon in questo momento per uno smartphone.

Il OnePlus Nord CE 2 ha tutte le carte in regola per diventare il vostro nuovo smartphone preferito. Uno schermo fluido, un processore prestazionale con il quale poter fare tante cose contemporaneamente, una buona fotocamera posteriore una batteria con ricarica super rapida che non ti lascia mai a terra. A tutto questo bisogna aggiungere anche la presenza dell’interfaccia Oxygen, considerata da molti una delle migliori nel mondo Android.

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2: le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del OnePlus Nord CE 2 ci racconta di uno smartphone medio di gamma che strizza l’occhio a quelli di fascia superiore. Per questo motivo il rapporto qualità-prezzo è a cui lo troviamo oggi è eccezionale. Andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche.

Il OnePlus Nord CE 2 ci accoglie con uno display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz che rende l’utilizzo più fluido soprattutto con le app social. Ottima qualità delle immagini e luminosità molto elevata. Sotto la scocca troviamo il motore del dispositivo: il processore MediaTek Dimensity 900 che assicura prestazioni elevate, anche grazie al supporto di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD).

Ottimo anche il comparto fotografico considerando il fatto che si tratta di un medio di gamma. Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere: quella principale da 64MP, un sensore ultra-grandangolare da 8MP e un obiettivo macro da 2MP. OnePlus mette a disposizione anche diverse modalità di scatto, come ad esempio Nightscape che aiuta a scattare immagini illuminati anche quando c’è poca luce. Inoltre, l’intelligenza artificiale ci viene in soccorso migliorando immagini e video. Chiudiamo con la fotocamera frontale da 16MP.

Sul fronte dell’autonomia, il OnePlus Nord CE 2 ha una batteria da 4.500mAh con ricarica super rapida da 65W: in meno di mezzora abbiamo il 100% di autonomia. Insomma, uno smartphone super completo con pochi eguali nella sua categoria.

OnePlus Nord CE 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super sconto per il OnePlus Nord CE 2. Lo smartphone medio di gamma di OnePlus è disponibile su Amazon a un prezzo di 249€, con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 110€, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un dispositivo da poco uscito sul mercato. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 49,80€ al mese utilizzando il servizio offerto dal sito di e-commerce. La vendita e la spedizione sono curati direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Non fatevi scappare questa super promo, potrebbe terminare da un momento all’altro.

OnePlus Nord CE 2

