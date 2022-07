OnePlus Nord CE, prezzo crollato con uno sconto clamoroso: è da acquistare subito

Eccola qui la super offerta di fine luglio che in tanti stavano aspettando: da oggi troviamo il OnePlus Nord CE, uno smartphone medio di gamma lowcost, al minimo storico grazie allo sconto del 29% che far risparmiare quasi 100€. Il prezzo è top per un dispositivo con una scheda tecnica che strizza l’occhio ai top di gamma.

OnePlus Nord CE

Con il OnePlus Nord CE l’azienda cinese è tornata alle origini, puntando più alla sostanza che all’estetica. Lo smartphone è davvero molto interessante, uno dei migliori medio di gamma che potete trovare sul mercato. Il rapporto qualità-prezzo è elevato e per capirlo basta vedere un paio di caratteristiche: processore con modem 5G integrato, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP e schermo con refresh rate a 90Hz che rende più fluido l’utilizzo. E come ciliegina sulla torta troviamo OxygenOS, una delle migliori interfacce utente di Android che rende ancora più veloce il dispositivo.

OnePlus Nord CE: la scheda tecnica

Nella fascia di prezzo sotto i 250€ gli smartphone devono avere caratteristiche ben precise: essere affidabili, veloci quanto basta e soprattutto avere una buona batteria e un buon comparto fotografico. Tutto questo lo troviamo sul OnePlus Nord CE, che viene impreziosito anche da qualche altra caratteristica interessante.

Partiamo dal display. Lo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz. La frequenza di aggiornamento più alta rispetto al normale rende il dispositivo più performante, soprattutto nell’utilizzo quotidiano. Sotto la scocca trova posto il potente processore Snapdragon 750G con modem 4G integrato. A supporto ci sono 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ottimo il comparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore e da una potente camera selfie. Il sensore principale è da ben 64MP e assicura immagini di ottima qualità, pronte per essere caricate sui propri profili social. A supporto, invece, troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP. La fotocamera frontale è da 16MP. Lo smartphone offre anche diversi algoritmi di intelligenza artificiale che ci aiutano a migliorare la qualità degli scatti, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità.

La batteria è da 4300mAh ed è presente anche la ricarica rapida da 30W che impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Chiudiamo con una delle migliori caratteristiche che troviamo su uno smartphone OnePlus: la presenza dell’interfaccia Oxygen, ritenuta da molti una delle migliori per il mondo Android. Oltre a offrire funzionalità ad hoc, rende il dispositivo anche molto più performante.

OnePlus Nord CE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi troviamo in offerta il OnePlus Nord CE in offerta a un prezzo di 234€, con uno sconto di ben il 29% rispetto a quello di listino. Per il dispositivo si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Il risparmio è di quasi 100€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare meno di un ventiquattro ore (valido per i clienti Prime). Per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

OnePlus Nord CE