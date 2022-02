OnePlus Nord CE, lo smartphone lowcost in offerta con uno sconto speciale

Da azienda che produceva solamente smartphone top di gamma a prezzi accessibili, oramai OnePlus si è trasformata in una società che spazia su più campi: cuffie, smartwatch e anche smartphone lowcost. In quest’ultimo settore ha portato la sua solita filosofia: dispositivi con ottime componenti a un prezzo accessibile e più basso della concorrenza. Un esempio è il OnePlus Nord CE che oggi troviamo in offerta su Amazon a 270,20€, con uno sconto del 18%: per lo smartphone si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web.

Il OnePlus Nord CE si posiziona in una delle fasce di prezzo più interessanti e competitive, quella compresa tra i 200 e i 300€. Qui troviamo sia il maggior interesse del pubblico sia il maggior numero di dispositivi: da Xiaomi, passando per Samsung fino ad arrivare a Oppo, tutte le aziende hanno almeno un paio di smartphone che presidiano questa fascia di mercato. Il OnePlus Nord CE spicca sulla concorrenza grazie a un ottimo schermo con frequenza di aggiornamento alta, un processore che assicura prestazioni elevate e un comparto fotografico di livello superiore.

OnePlus Nord CE: la scheda tecnica

Uno smartphone medio di gamma che strizza l’occhio a quelli di fascia più alta. La scheda tecnica del OnePlus Nord CE è molto interessante, con componenti di ottima qualità. Un esempio è lo schermo da 6,43" con refresh rate a 90Hz, che rende più fluido il display quando utilizziamo le app social o i videogame.

A bordo troviamo il chipset Snapdragon 750G supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Il processore integra anche i chip per connettersi al 5G. Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere: una principale da 64MP, una ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore da 2MP. La fotocamera selfie, invece, è da 16MP. Presente la modalità notturna per scattare foto e registrare video di ottima qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Sia sulla fotocamera anteriore sia su quella posteriore è disponibile la modalità Ritratto.

La batteria è da 4500mAh con ricarica rapida che permette di avere il 100% di autonomia nel giro di un’ora. Il OnePlus Nord si basa sull’interfaccia utente OxygenOS, una delle migliori per gli smartphone Android. Chiudiamo con dimensioni e peso: il OnePlus Nord CE è abbastanza compatto e soprattutto è molto più leggero rispetto agli altri dispositivi che troviamo sul mercato (171 grammi).

OnePlus Nord CE in offerta: prezzo e sconto

Lo smartphone lowcost OnePlus Nord CE è in offerta su Amazon a un prezzo di 270,02€, il 18% in meno rispetto a quello di lisitno. Per il dispositivo si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e comprandolo oggi si risparmiano quasi 60€. Lo si può acquistare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 54,04€ al mese. Lo smartphone viene venduto e spedito da Amazon e per il reso ci sono due settimane di tempo.

OnePlus Nord CE