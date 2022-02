OnePlus Nord, il prezzo è crollato: offerta incredibile su Amazon

Da sempre OnePlus è nota per progettare e realizzare smartphone caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo eccezionale. Il produttore cinese si è affermato sul mercato mondiale come uno dei principali creatori di “flagship killer", ossia di smartphone con caratteristiche top a prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli della concorrenza. Una vera e propria “filosofia di vita" che OnePlus applica anche a prodotti di altre fasce di prezzo.

È il caso, ad esempio, del OnePlus Nord 5G, smartphone di fascia medio-alta tra i più apprezzati del produttore cinese. Dotato di un display OLED luminoso e con frequenza d’aggiornamento a 90 Hertz, ha nella connettività ultraveloce 5G il suo vero punto di forza. Un dispositivo versatile, che fa la sua comparsa tra le offerte top di Amazon di oggi grazie a uno sconto che fa letteralmente crollare il prezzo. Una promozione da non lasciarsi sfuggire, se si cerca un telefonino dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

OnePlus Nord 5G, scheda tecnica e funzionalità

Il OnePlus Nord 5G è tra gli smartphone più interessanti lanciati sul mercato dal produttore cinese nel corso degli ultimi anni. Nonostate un prezzo da medio gamma, infatti, il telefonino cinese non sfigura al confronto con modelli sulla carta più “blasonati". Sotto al display da 6,44 pollici Fluid AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hertz trova spazio il SoC Snapdragon 765G coadiuvato da 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di spazio d’archiviazione.

Un comparto tecnico di tutto rispetto, che permette di svolgere senza troppi problemi tutte le attività quotidiane (dalla navigazione web alle videocall di lavoro) e di navigare alla massima velocità. Il OnePlus Nord è infatti dotato di connettività 5G e supporta il WiFi5, permettendo così di navigare e scaricare file dalla rete a velocità mai viste prima.

Nella parte posteriore trova spazio un sistema fotografico composto da 4 sensori fotografici. Il principale, con una risoluzione da 48 megapixel e apertura f/1.75, garantisce scatti nitidi e colori vividi in qualunque condizione di luminosità, mentre gli altri tre sensori (da 8, 5 e 2 megapixel) consentono di scattare foto con zoom o ultragrandangolari di grande qualità. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 4.100 mAh che, grazie alla ricarica veloce OnePlus Warp, può essere ricaricata completamente in appena mezz’ora.

OnePlus Nord in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Capire perché il OnePlus Nord 5G sia l’offerta top di oggi su Amazon non è poi così difficile. Lo sconto del 32% fa infatti crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos. Il OnePlus Nord 5G costa 339,90€, esattamente un terzo rispetto al prezzo di listino (risparmio di 159,10€). Inoltre, gli utenti Prime che hanno aggiunto una carta di credito tra i metodi di pagamento possono usufruire del pagamento in 5 rate a interessi zero e senza spese di istruttoria (67,98 euro al mese per cinque mesi). In alternativa, si può ricorrere al servizio “Acquista subito e paga a rate" di Cofidis, che permette di dilazionare ulteriormente il pagamento.

OnePlus Nord, display 6,44 pollici Fluid AMOLED, connettività 5G, 12+256 GB, quad cam posteriore