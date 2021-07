Lo smartphone OnePlus 5G è ancora più low cost con questo sconto

Chi vuole provare la connettività 5G senza spendere un capitale per uno smartphone top di gamma ora ha una scelta davvero ampia. Sono molti di dispositivi che supportano il nuovo standard 5G in vendita a prezzi contenuti e che offrono ottime caratteristiche e un buon rapporto qualità prezzo.

Tra questi c’è OnePlus Nord N10, uno smartphone Android di buon livello con uno schermo IPS LCD da 6,49 pollici e una frequenza di refresh di 90 Hz. Il processore Snapdragon 690 supportato da 6 GB di RAM garantisce ottime prestazioni per questo telefono di media fascia. Se dal punto di vista delle funzionalità lo smartphone è completo, anche la fotocamera non delude. OnePlus Nord N10 è equipaggiato con un sensore principale da 64 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità e registrare video in 4K. Lo smartphone poi è ancora più interessante con l’offerta Amazon: con uno sconto del 43%, si potrà acquistare il OnePlus Nord N10 a un prezzo da low-cost.

OnePlus Nord N10: le caratteristiche

Il OnePlus Nord N10 5G è dotato di uno schermo IPS LCD da 6,49 pollici con risoluzione 1080×2400 pixel, 406 ppi e frequenza di refresh a 90 Hz, che garantisce immagini fluide e reattive per migliorare l’esperienza visiva. A protezione del display, troviamo un resistente Gorilla Glass 3.

Il processore è un octa-core di Qualcomm, lo Snapdragon 690, che supporta la connettività 5G, mentre per la GPU troviamo un Adreno 619L. La RAM è da 6 GB, mentre lo spazio di archiviazione è di 128 GB, espandibile fino a 512 GB con microSD.

Il comparto fotocamera è notevole in questo smartphone 5G economico. Sul retro troviamo una configurazione quadrupla con sensore principale da 64 megapixel, obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel, macro e obiettivo monocromatico entrambi da 2 megapixel. Oltre a scatti di alta qualità, si potranno registrare video in 4K e usare l’effetto Super Slow Motion. La fotocamera frontale offre invece un sensore da 16 megapixel per ottimi selfie.

La batteria da 4300 mAh supporta la ricarica veloce Warp Charge 30T di OnePlus, mentre il sistema operativo è OxygenOS basato su Android 10.

OnePlus Nord N10: l’offerta

OnePlus Nord N10 5G per le sue caratteristiche di buon livello e il prezzo di partenza di circa 350 euro rientra solitamente tra gli smartphone di fascia media.

Con l’offerta Amazon che lo propone in sconto del 43%, il consiglio è di non lasciarselo scappare, soprattutto per chi vuole un telefono che supporti il 5G senza spendere un capitale.

OnePlus Nord N10 è in vendita su Amazon a 199 euro, invece di 349 euro: uno sconto di 150 euro che permette di comprare un ottimo telefono 5G a un prezzo da low-cost.

OnePlus Nord N10 5G