OnePlus, pronti quattro smartphone lowcost entro la fine del 2020

Si chiamano “billie2“, “billie2t“, “billie8” e “billie8t“, sono stati scoperti dal leaker Mukul Sharma e sono i nomi in codice di quattro nuovi smartphone che OnePlus metterà presto in vendita, molto probabilmente già entro la fine di quest’anno.

Il posizionamento di questi quattro smartphone, sempre che il leak si traduca in realtà, non è facilmente ipotizzabile: altri leak, infatti, descrivono altri quattro nomi in codice di altrettanti smartphone OnePlus in arrivo o, forse, serie di smartphone. Questi nomi sono “Billie” (che ritorna), “Clover“, “Kebab” e “Lemonade“. Sembrerebbe che “Billie” sia il nome degli smartphone di fascia media, che a questo punto potrebbero arrivare in quattro versioni. Si parla addirittura di cinque versioni, invece, per i “Lemonade“. Le cose, quindi, sono due: o OnePlus sta per presentare una gamma di smartphone enorme, che si andrà ad aggiungere al recentissimo OnePlus Nord, oppure questi nomi in codice rappresentano solo varianti di RAM e ROM dello stesso modello. O, infine, si tratta di versioni dello stesso modello, destinate però a mercati diversi.

OnePlus Billie: come saranno

A differenza di quanto si possa pensare “Billie8” e “Billie8t” non sono i OnePlus 8 e 8T già presentati questa estate: questi due smartphone hanno come nome in codice “Kebab“. Al contrario questi due Billie saranno due medio-gamma, mentre “Billie2” e “Billie2t” potrebbero essere due modelli di fascia subito inferiore ai Billie8/8t.

Una delle ipotesi è che i Billie8/8t saranno dotati di SoC Qualcomm Snapdragon serie 600, mentre gli altri due della serie 400. Se così fosse, però, è anche possibile che i Billie2/2t arrivino a inizio 2021, quando Qualcomm lancerà la nuova serie 400 con modem 5G integrato.

Che fine farà il OnePlus Nord

A fine luglio OnePlus ha presentato il OnePlus Nord, smartphone di fascia medio-alta con prezzo molto competitivo e dotato di connessione 5G, grazie al SoC Snapdragon 765G. Il Nord costa da 399 a 499 euro, in base alla RAM e alla ROM.

L’arrivo di quattro o più nuovi smartphone di fascia media targati OnePlus (che visto il SoC inferiore non potranno che costare di meno) potrebbe mettere cannibalizzare le vendite di OnePlus Nord, se il prezzo sarà molto vantaggioso.

Questi ultimi leak, quindi, vanno presi con molta cautela e non va escluso che, di questa gran quantità di smartphone OnePlus in arrivo, non tutti siano destinati al mercato europeo e americano. I dispositivi più economici e meno performanti, cioè quelli con Snapdragon 400, potrebbero essere destinati almeno inizialmente solo all’India, l’Africa e la Cina.