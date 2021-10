OnePlus Watch: ora c'è l'edizione limitata di Harry Potter

Era nell’aria da qualche giorno, ora la notizia è ufficiale: OnePlus ha creato uno smartwatch per i fan dei libri e dei film di Harry Potter. Si tratta di una limited edition di OnePlus Watch, smartwatch di buon livello che, in questa versione, ha cinturino e quadranti esclusivi e ispirati al mago più famoso del mondo, i cui film sono stati visti da centinaia di milioni di bambini, ragazzi e adulti al cinema, in streaming e in TV.

Non è certo un caso che questa edizione arrivi a pochi mesi dal ventennale del primo film di Harry Potter. Nonostante tecnicamente sia identico al OnePlus Watch, l’orologio ispirato alla saga di Harry Potter è decisamente originale e fedele allo stile dei film del mago. Ha colori diversi e, soprattutto, watch faces, icone e animazioni inedite. Per il resto, invece, lo smartwatch di Harry Potter offre le stesse caratteristiche tecniche del modello OnePlus Watch base, che non sono affatto male anche perché si tratta di uno smartwatch recente, arrivato sul mercato ad aprile 2021. Ecco le peculiarità di questo orologio intelligente.

OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition

L’edizione limitata di OnePlus Watch, a guardarla da lontano, non sembra neanche un orologio ispirato ad una serie fantasy: è sobrio ed elegante, con il suo cinturino in pelle vegana marrone scuro e la cassa in acciaio, ma in color rame. Basta guardare da vicino il cinturino, però, per vedere il logo di Hogwarts impresso nella pelle.

Quando si accende lo schermo, invece, l’ispirazione potteriana è evidente: sono infatti disponibili diversi quadranti specifici, quattro dei quali dedicati alle case di Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero. Sul pulsante multifunzione, invece, è impressa la saetta di Harry Potter.

Insomma: è un Harry Potter Watch a tutti gli effetti, che farà felici i fan.

OnePlus Watch Harry Potter: quanto costa

La limited edition dello smartwatch OnePlus dedicato ai fan di Harry Potter è stata annunciata, al momento, solo per il mercato indiano dove costa 16.990 rupie, che al cambio attuale fanno circa 195 euro. E’ un prezzo un po’ superiore, ma non di molto, a quello dell’orologio standard, disponibile anche in Italia al prezzo di 159 euro.

Non ci sono notizie ufficiali, al momento, su un arrivo di questa edizione limitata al di fuori del mercato indiano. In teoria, però, non ci dovrebbero essere molti dubbi in merito considerando l’enorme quantità di fan di Harry Potter in giro per il mondo che sarebbero disposti a pagare ben di più per comprarlo.