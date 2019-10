OneUI 2.0, la lista degli smartphone Samsung supportati

9 Ottobre 2019 - Samsung sta testando, già dai primi di settembre, diverse versioni beta della sua OneUi 2.0, che porterà sugli smartphone del produttore coreano il nuovo sistema operativo Android 10. Alcuni indizi lasciano pensare che manchi ormai poco prima che alcuni smartphone Samsung ricevano OneUi 2.0 con Android 10.

È noto che Samsung stia testando internamente oltre 25 versioni di One Ui basate su Android 10, sia su device con SoC Snapdragon di Qualcomm che con i propri Exynos. A queste 25 versioni di test si aggiunge quella specifica per il Galaxy Note 10 con Exynos. Inizialmente sembrava probabile che Samsung volesse rilasciare OneUi 2.0 beta con Android 10 solo in Corea del Sud e solo per i Galaxy S10, S10+ e S10e. Tuttavia, alcuni utenti americani segnalano che tramite l’app di assistenza Samsung Members il costruttore ha annunciato che la OneUi 2.0 beta è in arrivo anche in USA, ma sempre e solo per la serie S10. Si tratterebbe ancora di una beta non molto stabile, per puro scopo di test. Per le versioni definitive, quindi, si dovrà ancora attendere.

OneUi 2.0 definitiva: su quali smartphone arriverà

Non ci sono ancora informazioni ufficiali su quali saranno i device che potranno scaricare e installare la OneUi 2.0. Vista la precedente politica di Samsung in fatto di aggiornamenti, però, è credibile una prima lista che includa:

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Note 10

Se Samsung manterrà la sua solita politica sugli aggiornamenti, in seguito la OneUi 2.0 potrebbe arrivare anche su (non tutti i modelli indicati sono disponibili in Europa):

Galaxy A90 5G

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A60

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A40

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A10e

Galaxy A9 Pro (2019)

Galaxy A9

Galaxy A7

Galaxy A6

Galaxy A6+

Galaxy A8

Galaxy A9 Star

Galaxy A9 Star Lite

Galaxy M40

Galaxy M30

Galaxy M30s

Galaxy M20

Galaxy M10

Galaxy J8 Galaxy J6

Galaxy J6+

Galaxy J4

Galaxy J4+

Galaxy J7 Duo

Galaxy J7

Galaxy J5

Galaxy J3 2018

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab A 2019

Galaxy Tab A 2018

OneUi 2.0 su Galaxy Fold e Galaxy S8

Nella lista, come avrete notato, manca il Samsung Galaxy Fold. È molto difficile che Samsung riesca a breve a portare la OneUi 2.0 con Android 10 sul suo primo smarptohne foldable: questo dispositivo richiede infatti una ottimizzazione specifica dell’interfaccia, che potrebbe portare ad allungare i tempi di rilascio. E ciò rende probabile il fatto che Samsung aggiornerà il Fold solo in pieno 2020. La mancanza dei Galaxy S8, S8+ e Note 8 da questa lista dipende invece dal fatto che siano tutti dispositivi di oltre 2 anni fa, quindi Samsung non ha più alcun impegno con i loro possessori. Potrebbe aggiornarli, ma è altamente improbabile.