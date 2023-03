Oppo A16, lo smartphone entry level costa ancora meno su Amazon

Chi lo ha detto che per comprare uno smartphone oggi sia necessario spendere un capitale? I top di gamma costano carissimi, è vero, ma ci sono tanti smartphone economici pensati per farci risparmiare moltissimo. Perché non tutti hanno bisogno di super fotocamere o chip potentissimi, spesso basta un telefono per le chiamate, un po’ di WhatsApp e un giro veloce sui social.

Per queste attività ci sono modelli come Oppo A16 che sin dal suo esordio in Italia, lo scorso anno, è stato proposto come un telefono essenziale, poco costoso e adatto agli usi base quotidiani. In più, questo telefono è anche scontato su Amazon e adesso costa veramente pochissimo.

Oppo A16 – MediaTek Helio G35 – Versione 3/64 GB

Oppo A16: caratteristiche tecniche

Sotto la scocca dell’Oppo A16 c’è il processore MediaTek Helio G35 con modem 4G, affiancato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage, che possono essere espansi fino a 512 GB con una scheda microSD da acquistare a parte.

Il display è di tipo LCD con risoluzione HD+ (720×1600 pixel), misura 6,52 pollici, la luminosità è di 480 nit, la frequenza di aggiornamento è di 60 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto su un tasto laterale nella scocca, mentre sul retro dell’Oppo A16 sono collocate tre fotocamere: il sensore principale da 13MP e una coppia di sensori da 2 MP ciascuno per macro e profondità. Nel notch a goccia, posto sulla parte superiore del display, è collocata la fotcamere da 8 MP utile per qualche Selfie senza troppe pretese e per le videochiamate.

Come anticipato, Oppo A16 non può connettersi alle reti 5G perché è solo 4G. Ha però il WiFi 5, il Bluetooth 5.0 e una presa per il jack da 3,5 millimetri, da usare ad esempio per le cuffie con il filo. Non c’è, e non stupisce visto il prezzo, il chip NFC per i pagamenti contactless con il POS nei negozi fisici. La batteria ha una buona capacità di 5.000 mAh e la ricarica alla potenza massima di 10W.

Oppo A16: l’offerta Amazon

Oppo A16 è uno smartphone essenziale ed economico, con una scheda tecnica che rispecchia pienamente la sua missione quotidiana: telefonate, un po’ di Internet e qualche app leggera come YouTube o i social. Stop, non chiedete altro a questo telefono, perché non ve lo darà. In compenso, però, costa pochissimo già di listino e ancor meno in offerta su Amazon, dove scende da 159,99 euro a soli 129,99 euro (-19%, -30 euro).

