Oppo A16s: l’offerta su Amazon è imperdibile

Per quanti sono alla ricerca di un telefono bello esteticamente, semplice da usare, che faccia buone foto e video, che non debba essere ricaricato troppo spesso e soprattutto che non costi una fortuna, sono disponibili moltissime offerte. La scelta ovviamente ricadrà sull’offerta migliore, quella che consente di coniugare risparmio e ottima scheda tecnica. Ad esempio su Oppo A16s, che al momento è in offerta su Amazon ad un prezzo ottimo.

Attualmente, infatti, il prezzo di listino già di per sé basso di Oppo A16s arriva a un livello ancora più conveniente, rendendolo un best buy da prendere al volo. Infatti, lo smartphone Oppo A16s ha una scheda tecnica di base ma dotata di tutti i componenti utili, inclusa la connettività NFC per i pagamenti contactless e l’ormai rarissimo jack da 3,5 mm. Di contro manca il 5G, che però per moltissimi non è affatto un problema. Infine il chip e le memorie: Oppo A16s ha una configurazione di base, ma è più che sufficiente per svolgere la maggior parte delle attività quotidiane, come leggere la posta elettronica, controllare i social, navigare sul Web.

Oppo A16s: caratteristiche tecniche

A bordo di Oppo A16s c’è il processore MediaTek Helio G35, con modem 4G, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile a 256 GB con la schedina microSD.

Sul retro dello smartphone Oppo A16s sono poste tre fotocamere: un sensore da 13 MP, e due sensori da 2 MP per macro e profondità. Sulla parte anteriore, nel notch a goccia, si trova la fotocamera da 8 MP.

La connettività, mancanza del 5G a parte, è discreta: c’è il Bluetooth 5.0, WiFi 5 e l’NFC per pagare nei negozi con il cellulare. C’è anche l’ingresso audio da 3,5 mm per le cuffie a filo. La batteria dell’Oppo A16s è da 5.000 mAh, che è un ottimo valore, con ricarica da 10 W, che è una velocità da telefono low cost.

Oppo A16s: l’offerta Amazon

Lo smartphone Oppo A16s è stato portato in Italia con un prezzo di listino già molto conveniente di 199,90 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon costa molto meno: 159,99 euro (-40 euro, -20%). L’offerta si riferisce al modello con 4/64 GB di memoria, venduto e spedito da Amazon.

Oppo A16s – MediaTek Helio G35 4G – Versione 4/64 GB