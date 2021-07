Oppo A52: a questo prezzo è imperdibile

L’alto rischio di perderlo, la grandissima paura di romperlo perché magari non si amano le cover, o semplicemente la voglia di spendere i propri risparmi in altro, ad esempio un viaggio. Tantissima gente, pur potendo, non ha intenzione di investire grosse cifre sull’acquisto di uno smartphone, alcuni tra questi vogliono spendere la cifra più bassa possibile.

Nonostante negli ultimi tempi gli smartphone Android a basso prezzo abbiano fatto dei veri e propri passi da gigante in termini prestazionali e di tenuta delle stesse nel tempo, vale la pena di sottolineare come andando al di sotto di una certa soglia l’esperienza d’uso ne risente parecchio. Soglia che negli anni per fortuna si è abbassata, che va valutata caso per caso ma che potremmo fissare orientativamente sui 130 euro. Cifra a cui è proposto in queste ore Oppo A52, smartphone che in Italia ha un prezzo di listino di 199 euro (la famosa “soglia psicologica" che fa da spartiacque tra uno smartphone per tutti e uno per pochi) mentre alle cifre attuali risulta essere un prodotto molto interessante e consigliabile a chiunque.

Oppo A52: le caratteristiche

Oppo A52 possiede anzitutto un ampio display LCD IPS da 6,5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+, perfetto quindi per chi cerca un prodotto da utilizzare anche per i contenuti multimediali oltre che per una comoda lettura in mobilità.

Lo smartphone di Oppo è alimentato dal chip Snapdragon 665 del leader mondiale Qualcomm, un octa core a 2 GHz di frequenza massima, a cui sono stati affiancati 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, comunque espandibile tramite lo slot per le microSD. Fa piacere inoltre notare come la tecnologia della memoria interna sia UFS 2.1, il che significa che le memorie sono piuttosto rapide e consentono allo smartphone di rispondere ai comandi con la necessaria velocità.

Quattro le fotocamere di Oppo A52, oltre la frontale per selfie da 16 megapixel: sul retro ci sono un obiettivo primario da 12 megapixel con apertura f/1.7, un ultra grandangolare da 8 megapixel con campo visivo di 119 gradi ed infine due sensori da 2 megapixel per scattare delle macro, quindi degli scatti a soggetti molto ravvicinati, e per la rilevazione della profondità di campo che offre un migliore effetto sfocato dello sfondo nelle foto.

Per nulla scontata per la fascia di appartenenza di Oppo A52 la presenza di due altoparlanti stereo ed anche dell’ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri. Sul fronte della connettività, NFC escluso, c’è tutto quanto ci si aspetta da uno smartphone moderno: Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS e ingresso USB-C 2.0. Il lettore di impronte digitali è sistemato sul fianco.

Ampia e a prova di stress la batteria di Oppo A52, da ben 5.000 mAh. Qualora si avesse fretta di recuperare energia si può utilizzare la ricarica rapida a 18 watt di potenza massima. Insomma: con queste caratteristiche tecniche Oppo A52 è uno smartphone che va bene per una fascia molto ampia di utenti.

Oppo A52: l’offerta Amazon

Oppo A52 è attualmente in offerta su Amazon ad un prezzo più che interessante: sono 129,99 gli euro richiesti ancora per qualche ora, a fronte di un prezzo di partenza di 199 euro e quindi di un risparmio di 69,01 euro con uno sconto del 35%.

OPPO A52 4/64 GB con 4 fotocamere e batteria da 5000 mAh