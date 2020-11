Oppo A53, lo smartphone lowcost ora è 5G

La cinese Oppo è pronta a lanciare un nuovo smartphone lowcost che supporta il nuovo standard di connettività 5G. La nuova versione di Oppo A53 5G sarà compatibile con le reti mobili di ultima generazione e appare come uno smartphone nuovo, non una semplice rivisitazione della variante 4G.

I primi dettagli sulle caratteristiche di Oppo A53 5G arrivano dall’ente di certificazione cinese Teena e dall’operatore telefonico China Mobile e svelano che sarà equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 720, mentre per la versione 4G Oppo aveva scelto un processore Snapdragon 460. Il motivo è semplice: lo Snapdragon 460 è un SoC che non integra un modem 5G, mentre il MediaTek Dimensity 720 sì. Il Dimensity 720, inoltre, è più potente e consuma di meno. Confermata invece la configurazione tripla della fotocamera posteriore, con un sensore principale da 16 megapixel e fotocamera frontale del tipo in-display. Lo smartphone lowcost arriverà dapprima sul mercato cinese a un prezzo davvero contenuto: l’equivalente di circa 200 euro al cambio corrente.

Oppo A53 5G, le caratteristiche

La nuova versione di Oppo A53 5G potrà contare su un chipset differente dalla versione 4G, necessario al supporto della connettività di ultima generazione. L’azienda cinese abbandona il processore Snapdragon per optare per un MediaTek Dimensity 720 octa-core a 7 nm e 2 GHz, mentre la GPU è Mali G57 MC3. Due le versioni di RAM con tagli da 4 o da 6 GB, mentre lo spazio di archiviazione interno sarà da 128 GB ma espandibile con scheda microSD.

Il display da 6.5 pollici LCD ha risoluzione Full HD+ e una fotocamera in-display da 8 megapixel con Face Unlock incluso. Il comparto fotocamera sul retro dello smartphone invece comprende tre sensori: uno principale da 16 megapixel e altri due da 2 megapixel ciascuno, e non manca un flash LED. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia utente ColorOS 7.2 e il sensore delle impronte digitali è posizionato lateralmente. La batteria è da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10 W.

Oppo A53 5G: quando arriva e quanto costa

Il nuovo smartphone 5G di Oppo arriverà a partire dal 1 dicembre in Cina in cinque varianti di colore: Black, White, Purple, Silver, Red. Il prezzo partirà da 1599 yuan, poco più di 200 euro al cambio corrente. Un prezzo che se sarà confermato anche sul mercato europeo si rivela davvero vantaggioso per uno smartphone che supporta il nuovo standard di connettività.