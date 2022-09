Oppo A54s, lo smartphone lowcost al minimo storico: prezzo mai visto

Con l’aumento generale dei prezzi trovare uno smartphone economico con delle buone caratteristiche sotto i 200€ è diventata un’impresa. E per questo motivo quando si trova un’ottima occasione bisogna approfittarne subito, prima che le scorte terminino. Da oggi su Amazon troviamo l’Oppo A54s, smartphone a metà tra un entry-level e un medio di gamma, in offerta al prezzo più basso di sempre. Per il dispositivo si tratta anche del minimo storico e di una delle migliori offerte di tutto il web. Lo troviamo disponibile con uno sconto del 26% e lo si può pagare anche a rate a tasso zero grazie al servizio messo a disposizione direttamente da Amazon.

L’Oppo A54s è lo smartphone ideale per tutti coloro che vogliono spendere poco e che lo utilizzano semplicemente per telefonare, utilizzare le app social e quelle di messaggistica, restare informati navigando su internet e scattare qualche foto. E proprio il comparto fotografico è uno degli aspetti migliori di questo dispositivo: nella parte posteriore troviamo un sensore principale di ben 50MP. Altro aspetto interessante è la batteria da ben 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida: difficilmente si resterà senza batteria.

Oppo A54s: la scheda tecnica

Non assicura le prestazioni di un top di gamma, ma l’Oppo A54s è uno smartphone super affidabile. E che nell’utilizzo quotidiano si difende benissimo, assicurando tutte le funzionalità più utili. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Lo schermo è abbastanza ampio: 6,52" con tecnologia Eye-Care che sfrutta l’intelligenza artificiale per regolare automaticamente la luminosità e non stancare troppo la vista. Una funzione molto utile se si utilizza lo smartphone per molte ore al giorno. Sotto la scocca trova posto il processore Helio G35 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 256GB utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50MP, supportato da due fotocamere da 2MP dedicate rispettivamente alla profondità e alle foto macro. La fotocamera frontale è da 8MP e permette di scattare ottimi selfie da caricare sui propri profili social. A disposizione degli utenti troviamo anche i filtri che utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare colori e contrasti delle immagini.

Altra caratteristica molto interessante è la batteria da ben 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida. Con un utilizzo normale si riescono a coprire fino a due giorni e quando la batteria sta per scaricarsi è possibile attivare la modalità Super Risparmio Energetico che riduce il consumo di energia.

Oppo A54s in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da pochissimi giorni su Amazon troviamo in offerta l’Oppo A54s a un prezzo di 169,99€, con uno sconto di ben il 26% rispetto a quello di listino. Per lo smartphone si tratta di un super prezzo e si candida a essere uno dei migliori lowcost disponibili sul mercato. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 169,99€ al mese. Il dispositivo viene spedito e venduto direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Lo si può testare con tutta calma: per il reso si hanno a disposizione fino a 30 giorni.

Oppo A54s