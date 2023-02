Oppo A54s al minimo storico: l'offerta eccezionale di oggi

A distanza di molti mesi e per la prima volta in questo 2023 torna in offerta uno degli smartphone più gettonati su Amazon. Stiamo parlando dell’Oppo A54s, un dispositivo lowcost e con una scheda tecnica da medio di gamma che ha sempre convinto per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto quando lo si trova in offerta come oggi. Oppo oramai è diventata un punto fermo del mercato italiano, grazie soprattutto all’ottima qualità dei suoi dispositivi, di media superiore rispetto a quella di altri produttori.

Oggi troviamo l’Oppo A54s in offerta al minimo storico degli ultimi mesi grazie allo sconto del 24% che fa scendere il prezzo sotto i 175€. Una soglia alla portata di molti e infatti il dispositivo è pensato per tutti coloro che non vogliono spendere cifre folli per un nuovo smartphone, ma che sono alla ricerca di un telefonino versatile e pensato per la vita di tutti i giorni. Lo smartphone Oppo sicuramente non vi lascerà mai a piedi, grazie alla presenza di una batteria che può durare fino a due giorni. E per gli amanti delle foto c’è anche un ottimo sensore posteriore da ben 50MP. L’offerta non ha una data di scadenza, ma vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Oppo A54s: la scheda tecnica

Costa poco, ha un’ottima scheda tecnica e soprattutto è realizzato con materiali di ottima qualità. Non a caso ha ricevuto anche il bollino "Scelta Amazon" riservato solamente ai dispositivi che rispettano requisiti ben precisi. Questo dovrebbe bastare per far capire la bontà del dispositivo, ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

Lo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,52" con funzione Eye-Care che si prende cura dei tuoi occhi, soprattutto se lo utilizzi tutto il giorno. Regola in automatico la luminosità in base alla luce esterna in modo da non stancare troppo gli occhi. A gestire il tutto c’è il processore Helio G35 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 256GB con una scheda microSD (quanto basta per salvare tutti i propri documenti e installare app e videogame).

Sebbene il prezzo possa far pensare tutt’altro, l’Oppo A54s ha anche un comparto fotografico di ottimo livello, come testimonia la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, supportata da un doppio sensore da 2MP dedicato rispettivamente alla profondità e alle foto macro. La fotocamera frontale è pensata appositamente per i selfie ed è da 8MP. Non manca l’intelligenza artificiale che corregge automaticamente alcune impostazioni per rendere le foto perfette.

Grazie alla batteria da 5.000mAh si riescono a coprire fino a due giorni con una singola ricarica. Inoltre, grazie alla funzione Carica Notturna Ottimizzata i sensori interni controllano la temperatura dello smartphone per salvaguardare le componenti e non creare danni.

Oppo A54s in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Nuovo minimo storico per lo smartphone lowcost Oppo A54s: oggi lo troviamo a un prezzo di 174,99€, con uno sconto del 24%. Si tratta di un ottimo prezzo per un dispositivo che come abbiamo appena visto ha una scheda tecnica molto equilibrata e perfetta per la vita di tutti i giorni. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 35€ al mese a tasso zero. Lo smartphone è già disponibile per la consegna che avviene in pochissimi giorni. Per fare il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni.

