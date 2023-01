Oppo A54s al minimo storico: questo prezzo batte l’inflazione

L’inflazione si sta facendo sentire anche nel mondo della tecnologia, con i prezzi di tutti gli smartphone lanciati negli ultimi mesi in netto aumento rispetto al passato. E vale anche per i dispositivi che non sono top di gamma: oramai trovare uno smartphone entry level di buona qualità (non prendiamo in considerazioni tutti quei dispositivi di dubbia provenienza e con strani nomi) a meno di 200€ è diventato piuttosto complicato. Per questo motivo quando troviamo uno smartphone in offerta che batte l’inflazione bisogna approfittarne subito. Ed è quello che sta accadendo oggi con l’Oppo A54s, smartphone lowcost disponibile con uno sconto di ben il 31% e che costa poco più di 150€.

Si tratta di un ottimo dispositivo, soprattutto per la sua fascia di prezzo. Sebbene il prezzo possa far pensare a tutt’altro, questo smartphone è molto versatile e si difende piuttosto bene nella vita di tutti i giorni. Ha anche un comparto fotografico degno di nota, grazie al sensore principale da 50MP. La batteria da 5000mAh è un’altra caratteristica a suo favore e permette di utilizzarlo anche due giorni consecutivamente. La promo potrebbe terminare da un momento all’altro e per questo motivo vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Oppo A54s: la scheda tecnica

Non è un top di gamma e l’abbiamo già ripetuto un paio di volte, ma per chi è alla ricerca di un dispositivo funzionale e soprattutto che svolge le azioni principali in maniera efficiente e soddisfacente, difficilmente troverete qualcosa di più conveniente.

L’Oppo A54s è un ottimo smartphone lowcost. E per capirlo basta vedere la scheda tecnica. Si parte con uno schermo da 6,52" con tecnologia Eye Care per proteggere gli occhi dalle fastidiose luci blu anche dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca trova posto l’affidabile processore MediaTek Helio G35 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Buono anche il comparto fotografico che permette di toglierci parecchie soddisfazioni. Nella parte posteriore c’è una fotocamera principale da 50MP, supportata da una fotocamera per la profondità e da un sensore di profondità per i ritratti. La fotocamera selfie è da ben 8MP. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene sui colori per renderli i più naturali possibili.

La batteria da 5000mAh è un altro dei punti forti dello smartphone. Con un utilizzo normale si riescono a coprire fino a due giorni. E grazie alla modalità Super Risparmio Energetico e alla modalità Super Nightime Standby, l’autonomia viene prolungata ancora di più. E se lo si mette in carica durante la notte, grazie alla modalità Carica Notturna Ottimizzata, le temperature delle componenti interne restano sempre sotto controllo.

Oppo A54s in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’Oppo A54s, smartphone che, come abbiamo visto, ha una scheda tecnica di tutto rispetto. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 159€, con uno sconto di ben il 31% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole: ben 70€ per un dispositivo che ha un prezzo alla portata di molti. La spedizione è gestita dal sito di e-commerce e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per il reso gratuito si hanno a diposizione 30 giorni di tempo. Approfittatene prima che termini.

