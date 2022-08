Oppo A54s: crolla il prezzo con l’offerta Amazon

Sul mercato troviamo una grande disponibilità di smartphone di fascia medio bassa. Le aziende, infatti, progettano questi telefoni con funzionalità essenziali per quegli utenti che cercano uno smartphone semplice da usare o di un secondo telefono ma che disponga di tutte le funzionalità principali, senza però costare una fortuna.

Molti telefoni low cost sono progettati per essere usati intensamente, grazie alla buona qualità dei materiali di fabbricazione: il risparmio è tutto sulla scheda tecnica, con un processore non molto potente e una memoria non molto abbondante. Come nel caso dello smartphone Oppo A54s, oggi scontato grazie all’offerta in corso su Amazon: è un buon telefono di fascia medio-bassa con una scheda tecnica di base ma che grazie all’ampio display e alla batteria capiente assicura un’ottima autonomia per chiamate, videochiamate, navigazione sui social, per scattare qualche foto e girare qualche video e, infine, per guardare in streaming qualche film o serie TV. Il tutto ad un prezzo molto vantaggioso, che lo diventa ancor di più grazie all’offerta Amazon.

Oppo A54s: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dell’Oppo A54s in offerta è il MediaTek Helio G35, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Il display è un LCD da 6,52 pollici, con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e luminosità di 480 nits.

Sul retro del telefono sono collocate tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP e i due sensori Macro e di profondità entrambi da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Il punto di forza dello smartphone Oppo A54s è indubbiamente la batteria da 5000 mAh, con ricarica da 10 W.

Per quanto riguarda la connettività, invece, segnaliamo che il telefono è solo 4G LTE ma ha il chip NFC per i pagamenti contactless.

Oppo A54s: l’offerta Amazon

Lo smartphone Oppo A54s parte già da un buon prezzo di listino, pari a 229,99 euro, ma grazie allo sconto dell’offerta Amazon il prezzo crolla a 174,99 euro (-55 euro, -24%).

Oppo A54s 4/128 GB colore Black (nero)no-description Fotocamere: Tripla fotocamera IA 50MP, fotocamera frontale 8MP, Flash posteriore con sensore di temperatura e colore

Funzioni della fotocamera: Foto, Ritratto, Panorama, Video, Time-lapse

Display: 6.52” 60HZ HD+ con protezione visiva

Batteria: 5000mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica standard 10W

Sblocco schermo: Riconoscimento facciale, Sblocco laterale con impronta digitale, supporta pagamenti con impronta digitale

Impermeabilità: IPX4 resiste agli spruzzi d’acqua

Contenuto della confezione: Smartphone, Auricolari Jack 3.5mm, Trasformatore + Cavo ricarica USB, clip per estrarre la SIM x 1, Cover in silicone, Manuale d’installazione x 1, Garanzia x 1

OS Version: Android 11 & ColorOS 11.1