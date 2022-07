Oppo A76, prezzo in discesa: costa pochissimo

Il Prime Day è oramai passato da una settimana, ma su Amazon restano ancora delle offerte molto interessanti sugli smartphone lowcost. Se il vostro obiettivo è di spendere poco per acquistare il nuovo smartphone, abbiamo l’offerta che fa per voi. Oggi troviamo sulla piattaforma di e-commerce nuovamente in offerta al minimo storico l’Oppo A76, dispositivo lowcost con caratteristiche molto interessanti e pensato per le persone che sono alla ricerca di un dispositivo affidabile ed economico. Grazie allo sconto del 26% lo si paga meno di 190€, una cifra con la quale oramai è difficile trovare uno smartphone interessante.

Certo non ci si possono aspettare grosse performance da questo dispositivo, ma nel suo piccolo l’Oppo A76 si difende piuttosto bene. È un classico medio di gamma con un buon processore, uno schermo grande e con refresh rate a 90Hz e un comparto fotografico discreto. E poi, soprattutto, abbiamo una batteria da 5.000mAh che non ci lascia mai a piedi, nemmeno nei giorni in cui lo utilizziamo per tante ore consecutivamente.

Oppo A76: le caratteristiche tecniche

L’Oppo A76 è lo smartphone perfetto per tutti coloro che vogliono spendere poco e sono alla ricerca di un dispositivo che garantisca i servizi essenziali: telefonate, messaggi su WhatsApp, social e qualche app per giocare.

Il dispositivo ha uno schermo abbastanza ampio da 6,56" con un refresh rate a 90Hz che rende l’utilizzo più fluido. Una caratteristica che solitamente si trova solo su dispositivi più costosi. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 680 con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è essenziale. Nella parte posteriore troviamo due sensori: quello principale da 13MP e poi uno da 2MP per la profondità. La fotocamera frontale è da 8MP. Gli scatti sono di buona qualità, anche grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale che aiuta a migliorare la luce e i colori.

Una caratteristica che contraddistingue l’Oppo A76 è la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W che permette di avere un giorno di autonomia con solo mezz’ora di ricarica. Con un utilizzo normale si riescono a completare due giorni senza troppi problemi. Lo smartphone resiste anche ai graffi e agli schizzi d’acqua.

Oppo A76 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo più basso di sempre pareggiato per l’Oppo A76: oggi lo troviamo a 184,99€ grazie allo sconto del 26%. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva solamente al check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e viene spedito nel giro di pochissimi giorni. L’offerta non ha una scadenza e vi consigliamo di approfittarne: con l’arrivo delle ferie le offerte sugli smartphone saranno sempre di meno.

Oppo A76