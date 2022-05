Oppo A76, lo smartphone lowcost in offerta a un prezzo mai visto prima

Siamo arrivati a maggio e oramai tutte le principali aziende hanno lanciato sul mercato i loro nuovi smartphone per questo inizio di 2022. E si cominciano a vedere anche le prime vere offerte con sconti anche interessanti per dispositivi usciti sul mercato da pochissimi mesi. Una di queste offerte riguarda l’Oppo A76, uno smartphone di fascia medio-bassa che troviamo su Amazon con uno sconto del 24% a un prezzo di 189,99€. Si tratta logicamente del minimo storico e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web.

L’Oppo A76 è il classico smartphone medio di gamma pensato per la massa e per coloro che non guardano tanto la scheda tecnica, quanto la sostanza. Il dispositivo ha le classiche caratteristiche che ci si aspetta da uno smartphone affidabile nel 2022: uno schermo che si vede bene, un buon processore che non ci lascia a piedi se decidiamo di aprire più applicazioni contemporaneamente e una batteria con un’ottima autonomia. Se a questo associamo un prezzo davvero concorrenziale, ecco che abbiamo tra le mani uno dei migliori medio di gamma disponibili oggi sul mercato.

Oppo A76: la scheda tecnica

A bordo dell’Oppo A76 troviamo il processore Snapdragon 680, soluzione adottata da molte aziende in questo inizio di 2022 per i loro smartphone medio di gamma. A supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una micro-SD. Lo schermo è da 6.56 pollici con refresh rate a 90 Hz. La frequenza di aggiornamento varia tra i 60 Hz e i 90 Hz in base alla tipologia di contenuto che stiamo visualizzando sullo schermo.

Comparto fotografico molto basilare. Nella parte posteriore c’è una fotocamera principale che assicura ottimi scatti e un sensore bokeh da 2 MP pensato per i ritratti e per calcolare la profondità di campo. Tra le varie modalità di scatto troviamo anche quella notte che permette di scattare ottime foto anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera per i selfie è da 8 Megapixel e ha quasi le stesse modalità di scatto della fotocamera posteriore.

Ottima anche la robustezza dell’Oppo A76, in grado di resistere ai graffi e agli schizzi d’acqua. Concludiamo con la batteria che è da 5000mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi sforzi. La ricarica rapida è da 33W e impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Oppo A76 in offerta: prezzo e sconto

Per chi è alla ricerca di uno smartphone medio di gamma, questa è l’offerta ideale. L’Oppo A76 è disponibile a un prezzo di 189,99€, scontato del 24% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi il risparmio è di circa 60€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva durante la fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile e viene consegnato direttamente da Amazon nel giro di pochissimi giorni.

Lo smartphone è disponibile in due diverse colorazioni.

Oppo A76 – nero

Oppo A76 – blu