Oppo A78, appena arrivato è già scontatissimo su Amazon

I nuovi telefoni di fascia media appena arrivati sul mercato hanno quasi tutti prezzi di listino elevati. Per questo motivo gli utenti hanno difficoltà a scegliere tra le novità poiché sono, in certi casi, anche molto cari. Ma con le Offerte di Primavera di Amazon è possibile superare questo ostacolo, grazie ad alcuni sconti molto interessanti. Ad esempio quello sul nuovo smartphone Oppo A78 già scontato quasi del 20% sul prezzo di listino. Oppo A78 è un dispositivo arrivato in Italia un mese fa, ha dunque una scheda tecnica fresca ed è concepito per essere utile in molte circostanze, dal navigare sui social, allo scattare qualche foto, ma soprattutto ha tanta memoria e tanta batteria.

Oppo A78 -MediaTek Dimensity 700 – Versione 8/128 GB

Oppo A78: caratteristiche tecniche

Oppo A78 5G ha un chip MediaTek Dimensity 700, 8 GB di RAM e 128 GB di storage. L’utente può espandere la memoria di archiviazione fino a 1 TB acquistando e installando una scheda microSD.

Il display, di tipo LCD, misura 6,56 pollici, ha una risoluzione di 720×1.612 pixel, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e picco di luminosità di 600 nit. Il lettore per le impronte digitali è posto di lato, visto che sugli schermi LCD non è possibile integrarlo sotto il display.

Il comparto fotografico è composto da due sensori posti sul retro del telefono, il principale da 50 MP e una fotocamera per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale, posta nel notch a U, è da 8 MP, quanto basta per scattare qualche selfie e utile per le videochiamate.

Le connessioni sono complete (il Dimensity 700 è un chip con modem 5G) e includono anche il Bluetooth 5.3, il WiFi 5, il jack da 3,5 millimetri gradito a chi usa gli auricolari con filo e l’NFC utile per i pagamenti contactless con il POS, o per la lettura dei chip delle card elettroniche come la CIE.

Chiude la scheda tecnica la batteria che ha una capacità di 5.000 mAh e una potenza di ricarica da 33W che, secondo le specifiche del produttore, porta l’accumulatore da 0 al 50% in soli 30 minuti.

Oppo A78: l’offerta Amazon

Oppo A78 è un telefono di fascia media arrivato in Italia a inizio febbraio ad un prezzo di listino di 369,99 euro. Non sono pochi e, in buona sostanza, si paga il marchio affidabile e il chip 5G. Ma con l’offerta di Primavera Amazon è possibile portarlo a casa al prezzo di 299,99 euro (-19%, – 70 euro). Ricordiamo che le Offerte di Primavera di Amazon sono limitate e si chiuderanno il 29 marzo.

Oppo A78 -MediaTek Dimensity 700 – Versione 8/128 GB