Oppo A94 5G: con l'offerta è lo smartphone medio da comprare oggi

La fascia media del mercato degli smartphone, quella tra 300 e 400 euro, è da mesi affollatissima con decine e decine di modelli tra i quali è difficile scegliere: le caratteristiche tecniche sono simili, i prezzi sono molto vicini. A fare la differenza sono le offerte momentanee, che durano pochi giorni e vanno prese al volo.

Come l’offerta in corso su Oppo A94 5G, il “top della gamma media" del produttore asiatico: la serie A è quella economica di Oppo, ma A94 è il migliore della serie A. Un giusto compromesso, quindi, tra prezzo e caratteristiche che aspettava solo di finire in sconto per diventare un best buy. Come sappiamo bene, però, è solo questione di tempo: con il tempo le offerte arrivano, ma quando arrivano non c’è molto tempo e vanno colte al volo. In questo caso lo sconto sfiora il 20% e Oppo A94 5G scende sotto la soglia psicologica dei 300 euro, quindi è arrivato il tempo di comprarlo.

Oppo A94 5G: caratteristiche tecniche

Oppo A94 5G è uno smartphone di fascia media presentato a maggio 2021, arrivato poco dopo anche in Italia. Schermo e ricarica sono i suoi punti di forza, mentre il processore MediaTek Dimensity 800 è la chiave che ha permesso ad Oppo di tenere basso il prezzo.

Il telefono ha uno schermo AMOLED (tecnologia che non tutti i competitor hanno, in questa fascia di prezzo) da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2.398×1.080 pixel), molto luminoso e dai bei colori. Nel display è inserita, in un foro poco visibile, la fotocamera frontale da 16 MP, di tipo grandangolare.

Al posteriore, invece, troviamo 4 fotocamere: principale da 48 MP, ultragrandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP. Come al solito, le ultime due sono praticamente inutili e Oppo, come tutti gli altri produttori, si ostina a metterle per pure questioni di marketing. Per fortuna, però, gli altri due sensori scattano foto più che discrete, in linea con la qualità media in questo segmento di mercato.

Il chip MediaTek Dimensity 800, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, offre prestazioni assolutamente sufficienti per la gran parte delle attività e delle app usate dall’utente medio. Prestazioni paragonabili a quelle del più blasonato Qualcomm Snapdragon 750G/765G, quindi più che buone.

Buona anche la batteria, da 4.310 mAh, così come la ricarica, che arriva alla potenza di 30 Watt.

Oppo A94 5G: l’offerta Amazon

Come avrete capito, Oppo A94 5G è uno smartphone adatto a soddisfare le esigenze di una vastissima parte degli utenti e, non per niente, di smartphone di questo tipo il mercato è pieno: sono i più richiesti.

Come dicevamo, a far la differenza è il prezzo e oggi il prezzo di Oppo A94 5G su Amazon è di 299,99 euro (-70 euro, -19%). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi se state cercando uno smartphone medio buono un po’ per tutto è questo quello che dovete comprare oggi.

OPPO A94 Smartphone 5G – Display 6,43 pollici AMOLED – Versione da 8/128 GB GB