Oppo A94 al minimo storico: la miglior offerta di oggi

Inizio di settimana con il botto su Amazon. Da oggi, infatti, troviamo sulla piattaforma di e-commerce in offerta l’Oppo A94, smartphone medio di gamma disponibile con uno sconto di ben il 40% e si risparmiano quasi 150€ sul prezzo di listino. Il dispositivo non è vero e proprio medio di gamma: strizza l’occhio alla fascia superiore, e per questo motivo diventa ancora più interessante acquistarlo oggi, soprattutto a un prezzo di molto inferiore ai 250€.

Oppo A94

Lo smartphone si caratterizza per una scheda tecnica equilibrata, con un ottimo schermo, un buon processore che integra il modem 5G e anche con un comparto fotografico che si caratterizza per la presenza di ben 4 sensori. Un’ottima offerta in questo fine luglio in cui le promozioni sugli smartphone cominciano a latitare e trovare un dispositivo con un buon rapporto qualità-prezzo è davvero complicato. L’offerta non ha una data di scadenza, per questo vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Oppo A94: la scheda tecnica

Dall’Oppo A94 non ci si devono aspettare performance elevatissime tipiche dei top di gamma, ma lo smartphone riesce comunque a difendersi più che bene e ad assicurare prestazioni sufficienti. In pratica si tratta del classico ottimo medio di gamma, affidabile ed efficiente.

Lo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD che assicura ottimi colori e immagini. Il design è molto minimal e rispetto a molti altri smartphone che troviamo sul mercato è anche leggero, nonostante uno schermo di grosse dimensioni. Sotto la scocca troviamo il processore octa-core MediaTek Dimensity 800 che integra anche il modem per il 5G. A supporto ben 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ottimo il comparto fotografico, grazie anche all’intervento dell’intelligenza artificiale che permette di scattare ottime foto e di registrare video anche al buio grazie alla tecnologia "Ultra Night Video". A livello di caratteristiche, nella parte posteriore troviamo quattro fotocamere: quella principale da 48MP, poi un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e due sensori da 2MP dedicati agli scatti in profondità e agli scatti macro. La fotocamera selfie è da 16MP.

Chiudiamo con la batteria da 4310mAh con ricarica rapida da 30W. Lo smartphone offre anche una modalità super low-power per la notte (Super Nighttime Standby) in modo da consumare pochissima batteria.

Oppo A94 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo per l’Oppo A94: lo smartphone medio di gamma dell’azienda cinese è disponibile a un prezzo di 220,90€, con uno sconto di ben il 40% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di quasi 150€ e c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si può attivare durante la fase di check-out. La spedizione viene curata direttamente da Amazon e beneficia dei privilegi riservati ai clienti Prime. Per il reso ci sono i classici trenta giorni di tempo.

Oppo A94