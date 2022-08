Oppo A94 in offerta a un prezzo stracciato: da acquistare subito

In questo fine di agosto continuano le ottime offerte su Amazon sugli smartphone lowcost. Dopo aver visto il realme 9 5G, oggi è la volta di un altro ottimo dispositivo, anche questo con il modem per navigare alla massima velocità possibile. Stiamo parlando dell’Oppo A94, smartphone con alcune caratteristiche top da top di gamma come la quadrupla fotocamera posteriore e il processore octa-core. Con l’offerta disponibile oggi diventa un vero best buy, al quale è difficile dire di no.

Lo smartphone, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto super del 39% che permette di risparmiare più di 140€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta di uno dei prezzi più basso di sempre e anche una delle migliori offerte che potete trovare sul web. La promo non ha una durata e per questi motivi potrebbe terminare da un momento all’altro. Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone e non volete spendere una cifra esorbitante, questo è quello che fa per voi. Per poterlo acquistare spedito direttamente da Amazon bisogna cliccare qui.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Oppo A94: la scheda tecnica

L’Oppo A94 è uno smartphone versatile e che ha poco da invidiare a dispositivi molto più blasonati. Ha un design minimal e allo stesso tempo moderno, una buona scheda tecnica e soprattutto un comparto fotografico che non sfigura. E ha anche l’aiuto dell’intelligenza artificiale che non solo migliora la qualità degli scatti, ma anche le performance del dispositivo.

Partiamo dallo schermo: lo smartphone top di Oppo ha un display da 6,43" con risoluzione FHD che garantisce immagini di ottima qualità. Integrato nel display troviamo anche il sensore per le impronte digitali. A bordo troviamo un processore octa-core con all’interno anche il modem per il 5G. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite una microSD.

Ottimo il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo quattro obiettivi: uno principale da 48MP, uno grandangolare da 8MP e due sensori da 2MP dedicati agli scatti macro e alla profondità. Un grosso aiuto arriva dall’intelligenza artificiale che dà il suo contributo soprattutto nell’ottimizzare i colori e i contrasti. Oppo ha anche dotato l’app fotocamera con diverse modalità di scatto che permettono all’utente di sbizzarrirsi.

Chiudiamo con la batteria da 4300mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W che impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Ma non finisce qui, perché lo smartphone ha anche la tecnologia Super Nighttime Standby che riduce al minimo il consumo notturno, in modo da far durare la batteria il più possibile.

Oppo A94 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Nuovo calo di prezzo e minimo storico per l’Oppo A94 che oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto del 39% e lo si paga solamente 227,25€. Il risparmio sul prezzo di listino è superiore ai 140€, quanto si paga solitamente uno smartphone entry level. La spedizione dello smartphone è curata direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. C’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuitamente.

Oppo A94