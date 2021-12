Oppo A94 in offerta a un prezzo imperdibile, ma solo fino a oggi

Natale si sta avvicinando e bisogna iniziare a pensare a cosa regalare ai propri cari. Tra le idee più gettonate ci sono sempre gli smartphone e Amazon può venire in nostro soccorso, soprattutto se cerchiamo un telefonino in offerta. Tra le promozioni migliori disponibili oggi 7 dicembre su Amazon troviamo l’Oppo A94 5G, uno smartphone top in sconto di ben il 27% e che costa 269,99€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Bisogna essere veloci nell’approfittare della promozione: l’offerta sull’Oppo A94, infatti, termina tra un giorno. E dato il prezzo davvero molto conveniente le scorte potrebbero anche terminare in anticipo. L’Oppo A94 è uno smartphone molto interessante e che si colloca nella fascia di prezzo dei medio di gamma, anche se la scheda tecnica strizza l’occhio a dispositivi ben più performanti. A bordo troviamo 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, insieme a quattro fotocamere posteriori che assicurano immagini molto definite, anche in condizioni con scarsa luminosità.

Smartphone Oppo A94 5G: caratteristiche tecniche

L’Oppo A94 5G è uno smartphone molto equilibrato e che garantisce performance abbastanza equilibrate. Perfetto nella vita di tutti i giorni, tra multitasking, app social, video, foto e qualche app di gaming. A bordo troviamo il processore MediaTek Dimensity 800 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,43" con risoluzione FHD.

Molto interessante il comparto fotografico e non solo per i quattro sensori presenti nella parte posteriori, ma soprattutto per gli algoritmi sviluppati da Oppo per migliorare la qualità degli scatti. Infatti troviamo una modalità per scattare immagini definite anche di notte in condizioni di poca luce e per realizzare video particolari da condividere direttamente sui social. Passando alle caratteristiche delle fotocamere, abbiamo un sensore principale da 48 Megapixel, un obiettivo grandangolare da 8 Megapixel e i due classici sensori da 2 Megapixel per la profondità e per le macro.

La batteria è da 4310mAh con il supporto alla ricarica super rapida da 30W che permette di avere il 100% di autonomia in circa un’ora. Presente anche una modalità gaming che permette di avere un’esperienza immersiva con i propri giochi preferiti.

Oppo A94 5G in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Insieme al Galaxy S20 FE di cui abbiamo parlato in un altro articolo, in questo momento l’Oppo A94 è una delle migliori offerte di Amazon per quanto riguarda gli smartphone. Lo si può acquistare sul sito di e-commerce a un prezzo di 269,99€, con uno sconto del 27% (risparmio netto di 100€ sul prezzo di listino). Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Le colorazioni disponibili sono due: Fluid Black e Cosmo Blue

Oppo A94 – Fluid Black

Oppo A94 – Cosmo Blue