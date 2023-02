Oppo A96: il telefono low cost con ricarica rapida è in offerta su Amazon

In un periodo in cui gli smartphone costano sempre di più, diventa ancor più difficile trovare un modello da usare tutti i giorni che non costi tantissimo. Non a tutti, d’altronde, servono prestazioni estreme o fotocamere semi-professionali. A molti non serve nemmeno il 5G, magari perché vivono in zone dove c’è solo copertura 4G. A questo tipo di utenti (e sono tantissimi) non serve un top di gamma ma, al contrario, un buon smartphone economico Android come l’Oppo A96, dispositivo arrivato in Italia circa un anno fa e oggi in offerta su Amazon. I due punti di forza di questo telefono sono l’equilibrio della scheda tecnica e la ricarica ben più veloce della media dei concorrenti dal prezzo simile.

Oppo A96 – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 8/128 GB

Oppo A96: caratteristiche tecniche

Oppo A96 ha unchip Qualcomm Snapdragon 680 4G abbinato a una buona configurazione di memoria di 8/128 GB, e l’utente può decidere di espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 TB acquistando a parte una scheda microSD. Anche in configurazione base, comunque, non si avranno problemi a aprire più app contemporaneamente.

Il display è di tipo LCD con risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel), misura 6,59 pollici, la frequenza di aggiornamento è di 90 Hz e il picco di luminosità è di 600 nit. Il sensore per le impronte digitali è posizionato sul lato dello smartphone. Questa configurazione è più che adatta agli usi comuni, come la visione di serie TV in streaming, l’uso dei social o della posta elettronica.

Il comparto fotografico posto sul retro della scocca in policarbonato è composto da due sensori: il principale da 50 MP e dal sensore Bokeh da 2 MP. La fotocamera frontale per i selfie e le videochiamate è da 16 MP. Non mancano funzioni come la modalità di scatto notturno oppure time laps e slow motion.

Come detto, su Oppo A96 non c’è il 4G. Però su questo telefono troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, il jack da 3,5 mm utile per chi usa gli auricolari cablati, e anche l’NFC, il chip per i pagamenti contactless e la lettura delle card elettroniche come la CIE.

La batteria da 5.000 mAh ha la ricarica SuperVooc da 33W e secondo le specifiche del produttore sono necessari 30 minuti per raggiungere ill 55% della ricarica. Non è la potenza più alta sul mercato, ma per questa fascia di prezzo è ottima.

Oppo A96: l’offerta Amazon

Oppo A96 ha debuttato in Italia quasi un anno fa, con il prezzo di listino di 249,99 euro. Si tratta di un prezzo più che abbordabile, che viene limati verso il basso dall’offerta al momento disponibile su Amazon, dove Oppo A96 adesso costa 229,99 euro (-8%, -20 euro). L’opportunità è ottima per chi è alla ricerca di un buon telefono per l’uso di tutti i giorni, con un prezzo convenite.

