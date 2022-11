Oppo A98 pronto al lancio: cambia fascia e punta in alto

Secondo alcuni rumor Oppo è attualmente al lavoro su un nuovo smartphone di fascia alta che sarebbe di prossima uscita, chiamato A98. Rumor praticamente confermati, visto che sono trapelati i risultati di un test sulla piattaforma online per misurare le prestazioni degli smartphone Geekbench. Dai risultati pubblicati otteniamo alcune informazioni riguardanti le specifiche hardware del nuovo smartphone di Oppo che, se è veramente l’A98, non è più un telefono di fascia media come i modelli precedenti ma un top di gamma a tutti gli effetti.

Oppo A98: caratteristiche tecniche

Oppo A98 è apparso su Geekbench con il numero di modello PGW110. Questo smartphone dovrebbe utilizza un processore a 8 core (configurazione 1 + 3 + 4 core) che Geekbench rivela con il nome in codice "taro" che quasi certamente corrisponde al Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, visto integra una GPU Adreno 730.

Di sicuro sarà, accompagnato da un’enorme quantità di RAM, pari a ben 16 GB, e avrà il sistema operativo Android 13. Con la configurazione di cui sopra, Oppo A98 ha ottenuto punteggi davvero impressionanti, rispettivamente 1.043 punti e 3.685 punti nei test single e multi-core.

Secondo indiscrezioni precedenti, Oppo A98 sarà dotato di uno schermo curvo che misura 6,7 ​​pollici, ed offre risoluzione Full-HD+ (2.412 x 1.080 pixel) e refresh rate di 120 Hz, promettendo di portare esperienze più che mai fluide per l’utente. Questo schermo avrà un design un foro al centro della cornice superiore per la selfie camera.

Sicuramente interessante il sensore fotografico principale che pare sia confermato essere da ben 108 MP, ovvero il più grande mai integrato su uno smartphone Oppo della famiglia A.

Questo smartphone, inoltre, dovrebbe avere la ricarica rapida da 67 W per la sua batteria da 5.000 mAh, e verrà fornito con doppi altoparlanti stereo, slot per schede microSD e tecnologia NFC per i pagamenti contactless.

Le dimensioni del telefono, secondo quanto rivelato dal sito di certificazione cinese TENAA sono 162,3 × 74,3 × 7,7 (mm), mentre il peso sarebbe di 171 grammi.

Oppo A98: sarà davvero lui?

Quelle che abbiamo elencato fino ad ora, lo ribadiamo, non sono specifiche tecniche da semplice medio-gamma: siamo ben più in alto, tanto che è lecito chiedersi se Oppo "PGW110" sia realmente il prossimo Oppo A98, oppure se non sia un altro modello inedito.

Il dubbio è più che lecito, visto che il predecessore Oppo A97 (in foto) ha specifiche ben più modeste: processore MediaTek Dimensity 810, 12 GB di RAM e fotocamera principale da 48 MP.

La risposta definitiva l’avremo tra poco: qualunque modello sia quello apparso su Geekbench, infatti, ormai è pronto al lancio.