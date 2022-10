Oppo annuncia Reno8 House of the Dragon Limited Edition: l'uovo è omaggio

I fan della serie House of The Dragon, prequel de Il Trono di Spade, hanno un nuovo oggetto del desiderio: lo smartphone Oppo Reno8 Pro in versione House of the Dragon. Si chiama Oppo Reno8 Pro House of the Dragon Limited Edition Set, è interamente progettato intorno ai simboli della famiglia Targaryen, e come è facile capire è una edizione limitata.

La dotazione dello smartphone è da fan sfegatati: inlcude un set di oggetti, nei colori nero e oro, che riprendono il design tipico dei Targaryen e dei personaggi più famosi. La cover, ad esempio, richiama la pelle squamosa del drago Balerion (il Terrore Nero) e viene impreziosita dal sigillo dorato, il drago a tre teste, che rappresenta la famiglia Targaryen.

Il supporto per il telefono è nero e oro e a forma di drago e stessa forma anche per lo spillo usato per estrarre la SIM. Il drago a tre teste è presente anche sul portachiavi incluso nella confezione. Infine, sono presenti anche due oggetti da collezione: un uovo di drago e una "proclamazione scritta a mano" da Re Viserys I Targaryen.

Oppo Reno8 Pro: caratteristiche tecniche

Oppo Reno8 Pro, anche in questa House of the Dragon Limited Edition, è un telefono di gamma alta, un "quasi top" con processore MediaTek Dimensity 8100 Max+, 8/12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Il display è di tipo AMOLED da 6,7 pollici, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 950 nit.

Sul retro sono stati collocati tre sensori fotografici, il principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP con un apertura focale di f/2.4.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica da 80W che porta da 0% a 100% in 31 minuti, secondo quanto dichiara Oppo.

Oppo Reno8 Pro House of the Dragon: disponibilità

Al momento il set Oppo Reno8 House of the Dragon Limited Edition è disponibile solo su Flipkart in India in pre-ordine, ma il prezzo non è ancora stato rivelato. Probabilmente la disponibilità, costo e distribuzione saranno annunciati il 24 ottobre giorno della festa delle Luci (Diwali), data molto importante in India.

Il prezzo in Italia dell’Oppo Reno8 Pro è di 799,99 euro, vedremo quanto il set di House of the Dragon inciderà sul prezzo finale qualora questa edizione limitata dovesse arrivare anche nel nostro Paese dove, è certo, i fan del Trono di Spade non mancano.