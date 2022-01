Oppo Band è quasi gratis: è ora di allenarsi

Il 2022 sarà l’anno degli smartwatch, gli esperti e gli analisti del mercato ne sono certi, ma non tutti amano questi prodotti perché in tanti, semplicemente, non usano l’orologio (né smart, né tradizionale), oppure perché non hanno intenzione di cambiare il proprio orologio tradizionale (magari era del nonno!).

Per queste persone la scelta giusta è una smartband, un fitness tracker piccolo e leggero da usare solo durante gli allenamenti. Questi dispositivi costano meno degli smartwatch, perché sono più semplici, meno evoluti e fatti con materiali meno pregiati. Ma, se si parla di allenamenti, fanno il loro dovere mantenendo sotto controllo i parametri di salute essenziali per capire se ci stiamo allenando bene e se stiamo migliorando le nostre prestazioni. Tra i tantissimi fitness tracker e smart band disponibili sul mercato, oggi ve ne consigliamo uno in particolare: è Oppo Band, un device essenziale ma efficace che, grazie ad una offerta su Amazon, ha un costo irrisorio.

Oppo Band: caratteristiche tecniche

La Oppo Band è, innanzitutto, leggerissima: pesa appena 20 grammi e non si sente neanche al polso. Il cinturino in silicone rimovibile può essere facilmente lavato, quindi è l’ideale per fare sport. Il display rettangolare è piccolo (1,1 pollici), ma è AMOLED e abbastanza luminoso: le informazioni si leggono anche con una forte illuminazione naturale.

Le modalità di allenamento che si possono tracciare sono 12, dalla camminata alla corsa, passando per lo yoga e il nuovo (Oppo Band è impermeabile fino a 50 metri). Tra i sensori c’è quello più utile: il cardiofrequenzimetro per monitorare il battito cardiaco mentre siamo sotto sforzo e quando siamo a riposo. Non manca il sensore SpO2 per rilevare la saturazione di ossigeno nel sangue.

Per quanto riguarda la parte smart, invece, come per molte smartband c’è l’essenziale: è possibile leggere le notifiche collegando il telefono via Bluetooth, gestire le tracce musicali e anche usare la Oppo Band come telecomando della fotocamera.

Oppo Band: l’offerta Amazon

Oppo Band, quindi, è una buona smart band con tutto ciò che può servire all’utente medio: se serve di più, infatti, in realtà si ha bisogno di uno smartwatch e non di una smartband.

Il prezzo di listino è consono alle specifiche tecniche e alla buona fama del brand Oppo (che, va detto, in Italia sta crescendo molto) ed è pari a 49,99 euro. Adesso, però, Oppo Band su Amazon costa solo 23,99 euro (-26 euro, -52%). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Oppo Band – Smart Tracker per gli allenamenti con cardiofrequenzimetro – Display AMOLED