Oppo Band torna in sconto: quanto costa ora

Con l’estate arriva anche la voglia di allenarsi all’aria aperta, nelle ore più fresche. In queste occasioni torna utilissimo un device come la Oppo Band Sport, che ci aiuta a monitorare allenamento e progressi e che ora è in sconto su Amazon.

Oppo Band, come dice il nome, è una smartband e non uno smartwatch. Infatti costa meno di uno smartwatch, perché è più semplice, meno evoluta ed fatta con materiali meno sofisticati. Però fa il suo dovere e ha a bordo tutte le funzioni necessarie per garantire un controllo accurato dei principali parametri di salute: ci dice se ci stiamo allenando bene e se stiamo migliorando le nostre prestazioni. Oppo Band Sport, quindi, è un dispositivo essenziale ma molto utile e anche conveniente, grazie all’offerta su Amazon.

Oppo Band Sport: caratteristiche tecniche

La smartband di Oppo è un wearable molto leggero, dalle dimensioni compatte. Il display è da 1,1 pollici, molto luminoso e con colori intensi. Sull’Oppo Band Sport sono disponibili 12 modalità di workout, come la corsa (all’aperto e al chiuso), ciclismo, canottaggio, cricket, yoga e anche nuoto: infatti, è anche impermeabile fino a 50 metri.

Tra i parametri di salute essenziali che possono essere monitorati troviamo il conteggio dei passi, il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e un sistema di avvisi qualora lo smartband rilevi qualche dato anomalo.

Sono disponibili anche oltre 40 watch faces e possono essere modificate in ogni momento.

Inoltre, con l’Oppo Band Sport è possibile gestire la propria musica preferita direttamente dal polso, connettendo il dispositivo con lo smartphone via Bluetooth, avere info sul meteo e gli appuntamenti del giorno.

Infine, la batteria assicura fino a 12 giorni di utilizzo continuato.

Oppo Band Sport: l’offerta Amazon

La Oppo Band Sport ha un prezzo di listino già molto conveniente di 49,90 ma oggi è in super offerta su Amazon a un prezzo di 23,74 euro (-26,16, -52%).

Oppo Band Sport – Colore Nero