OPPO Enco Air W32, sconto choc per le cuffie senza fili: mai così convenienti

Gli auricolari senza fili sono diventati ormai un "compagno di avventure" indispensabile per moltissime persone. Li usiamo per ascoltare musica, fare attività fisica o partecipare a call di lavoro in mobilità, mentre siamo al parco o magari sui mezzi di trasporto.

Le OPPO Enco Air W32 sono la scelta ideale per chi è alla ricerca di auricolari senza fili versatili e con funzionalità avanzate. Estremamente leggere ed ergonomiche, le cuffie del produttore cinese assicurano un’ottima resa audio e caratteristiche da primo della classe. Grazie allo sconto top di oggi su Amazon, però, possono essere acquistate a un prezzo davvero interessante: le OPPO Enco Air costano meno della metà del prezzo di listino, con un rapporto qualità/prezzo davvero eccezionale.

OPPO Enco Air W32 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Piccole e leggere (ogni auricolare pesa appena 3,5 grammi), le OPPO Enco Air W32 sono progettate e realizzate per non "dare fastidio". La forma dell’auricolare è studiata sia per offrire la massima ergonomia e poterle così indossare senza problemi o fastidi di sorta anche per ore, sia per poterle indossare mentre si fa attività sportiva. Le cuffie senza fili del produttore cinese resteranno al loro posto anche mentre si corre o si pratica un qualunque sport, senza preoccuparsi di perderli mentre si è in movimento.

Il driver dinamico composito in titanio da 12 mm e al power bass booster sono invece gli "assi nella manica" degli OPPO Enco Air W32 per garantire la miglior qualità audio possibile. I due componenti, infatti, lavorano in sincrono per incanalare e amplificare ogni dettaglio. I particolari accorgimenti tecnologici adottati dagli ingegneri cinesi, infatti, permettono ai piccoli auricolari true wireless di riprodurre bassi pulsanti e alti squillanti.

Grazie alla tecnologia di riduzione del rumore basata su un algoritmo audio binaurale basato su una rete neurale, gli OPPO Enco Air sono in grado di riconoscere le voci umane e distinguerle dal rumore di fondo. Questo permette di effettuare chiamate anche in ambienti particolarmente rumorosi, con la certezza di poter ascoltare chiaramente la voce del nostro interlocutore (o interlocutori, in caso di videocall di lavoro).

I comandi touch sul lato dell’auricolare permettono poi di controllare agevolmente tutte le funzionalità delle cuffie. Con un doppio colpo ravvicinato, ad esempio, sarà possibile passare alla traccia audio successiva, mentre con tre tocchi si attiverà l’assistente vocale dello smartphone (le OPPO Enco Air W32 sono compatibili sia con dispositivi Android sia con iPhone) e chiedere tutto ciò di cui si ha bisogno.

Sul fronte dell’autonomia, poi, le OPPO Enco Air W32 hanno poco da invidiare a qualunque altro auricolare true wireless disponibile sul mercato. Con singola carica è possibile ascoltare musica senza interruzioni per ben 4 ore, mentre la custodia consente di ricaricare le cuffie per altre cinque volte. Insomma, con una singola carica della custodia, è possibile utilizzare le OPPO Enco Air W32 per 24 ore. E nel caso si stiano scaricando, nessun timore: con la ricarica flash, si otterranno 8 ore di autonomia con appena 10 minuti di ricarica.

OPPO Enco Air W32 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Le cuffie senza fili OPPO Enco Air W32 sono tra le migliori offerte di oggi su Amazon. Grazie a uno sconto choc, gli auricolari costano meno della metà rispetto al prezzo di listino: lo sconto del 62% fa scendere il prezzo a 37,99 euro, livello più basso mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

OPPO Enco Air W32, auricolari true wireless compatibili con Android e iPhone, ricarica rapida e riduzione del rumore