Oppo Enco Free 2i: con l'offerta Amazon l'ANC è per tutti

Gli auricolari in-ear con il gommino che va inserito nell’orecchio sono tra i dispositivi maggiormente ricercati negli ultimi anni, ma i modelli dotati della più avanzata tecnologia, come la cancellazione attiva del rumore, di solito hanno prezzi piuttosto elevati. Per fortuna ci sono le offerte Amazon che scontano (e anche di un bel po’) il prezzo di alcuni ottimi modelli. Ad esempio l’offerta su Oppo Enco Free 2i, auricolari arrivati in Italia la scorsa estate con un prezzo molto vantaggioso che, con lo sconto Amazon, diventa bassissimo.

Oppo Enco Free 2i – Auricolari Bluetooth in-ear con ANC

Oppo Enco Free 2i: caratteristiche tecniche

Gli auricolari in-ear Oppo Enco Free 2i hanno driver da 10 mm e tre microfoni ognuno, che servono anche per la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 42 dB.

La modalità ANC è tuttavia personalizzabile in base ai gusti e se si vuole evitare l’isolamento totale è possibile impostare la modalità Transparency, che consente di ascoltare i suoni esterni quando è più necessario, ad esempio se si è nel traffico cittadino.

La scanalatura, presente su entrambe le gemme, consente di ridurre la pressione auricolare evitando la sensazione del tappo all’orecchio. Questo aumenta la sensazione di comfort e permette di usare comodamente gli auricolari anche per diverse ore consecutive.

La connessione ai dispositivi di riproduzione avviene tramite lo standard Bluetooth 5.2, e l’autonomia sfiora le 30 ore di riproduzione poiché ogni auricolare ha una batteria da 21 mAh, mentre la custodia, arrotondata e sottile, ha una batteria da 480 mAh. La ricarica completa richiede 90 minuti.

Gli auricolari Oppo Enco Free 2i sono certificati IP54, e possono essere indossati anche se fuori c’è pioggia o vento perché resistono bene alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Oppo Enco Free 2i: l’offerta Amazon

Gli auricolari Oppo Enco Free 2i hanno un prezzo di listino di 99,99 euro, che rispecchia la scheda tecnica. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile comprare le Oppo Enco Free 2i al prezzo di 69,99 euro (-30%, -30 euro). L’occasione è ottima per chi cerca un paio di auricolari con tecnologia di ultima generazione ad un prezzo accessibile a tutti.

