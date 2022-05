Oppo Enco X: le cuffiette con ANC sono di nuovo al minimo storico

Gli auricolari Oppo Enco X sono cuffiette in-ear presentate un anno e mezzo fa, che si posizionano nella fascia medio-alta, per competere con i prodotti di pari livello di Sony, Huawei e altri big di questo mercato. Hanno a bordo una tecnologia ancora attualissima, una efficace cancellazione del rumore (ANC), autonomia di 25 ore e offrono un audio ad alta fedeltà.

Il merito non è solo di Oppo, ma è frutto della collaborazione con la danese Dynaudio. Chiunque sia in procinto di acquistare un paio di cuffie wireless deve tenere conto di vari aspetti decisamente importanti, come peso, autonomia, qualità del suono e ovviamente il prezzo, visto che oggi anche una differenza di appena 10 euro può far decidere per l’acquisto di un prodotto piuttosto che di un altro. Nel caso delle Oppo Enco X, però, l’offerta su Amazon è davvero generosa e imperdibile perché si tratta di cuffiette molto buone, ad un prezzo molto più basso del normale. Al prezzo di vendita finale, quindi, queste cuffiette senza fili possono essere consigliate alla maggior parte del pubblico: solo gli amanti della musica con l’orecchio più raffinato avranno realmente bisogno di qualcosa di più.

Oppo Enco X: caratteristiche tecniche

Le Oppo Enco X sono cuffiette wireless di tipo in-ear con controlli touch, pesano 4,8 grammi a testa e sono dotate di tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), basata su tre microfoni che captano il rumore intorno a noi. La cancellazione del rumore è pari a 35 dB, un valore abbastanza alto e in linea con i concorrenti.

L’opzione di cancellazione del rumore ha 4 diverse modalità: cancellazione massima del rumore, cancellazione normale del rumore, cancellazione del rumore disattivata e modalità trasparenza. Le Oppo Enco X si basano sulla tecnologia Dynamic Bass Enhanced Engine 3.0, con due altoparlanti posti in parallelo (in pratica un doppio driver coassiale).

I protocolli audio supportati sono LHDC, AAC, e SBC e la connessione allo smartphone avviene con il Bluetooth 5.2.L’autonomia degli auricolari Oppo Enco X raggiunge le 25 ore, grazie alla custodia con ricarica wireless, mentre l’autonomia delle sole cuffiette (se utilizziamo la cancellazione del rumore) è di 4 ore.

Le Oppo Enco X, infine, sono certificate IP54 e, quindi, resistono alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Oppo Enco X: l’offerta di Amazon

Gli auricolari Oppo Enco X sono disponibili nei colori bianco e nero, ad un prezzo di listino non particolarmente basso ma giustificato dalle caratteristiche tecniche di buon livello: 179 euro.

Tuttavia, oggi si presentano con un’offerta imperdibile che taglia il prezzo notevolmente fino al minimo storico: 99,99 euro (-44%, -80 euro).

Oppo Enxo X – Cuffiette TWS con ANC – Colore bianco