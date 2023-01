Oppo Enco X: su Amazon costano la metà

Qual è il prezzo giusto per un paio di cuffiette wireless di fascia alta? Da oggi questo prezzo è molto più basso di quanto si possa pensare. Anzi: è la metà. Già, perché le ottime Oppo Enco X con cancellazione attiva del rumore (ANC) sono oggi in offerta su Amazon e il loro prezzo è letteralmente dimezzato. La qualità, invece, è sempre la stessa.

Oppo Enco X – Cuffiette Bluetooth con ANC

Le Oppo Enco X sono cuffiette wireless di tipo in-ear, cioè con gommino e che si inseriscono nell’orecchio isolando il canale uditivo dall’esterno. Ogni auricolare pesa 4,8 grammi, ha i controlli touche e dispone di tre microfoni deputati alla cancellazione attiva del rumore (ANC).

Non solo durante l’ascolto della musica, ma anche durante le chiamate, i rumori esterni (fino a 35 dB) sono quindi cancellati: durante la conversazione il nostro interlocutore non sentirà altro che la nostra voce, mentre quando ascoltiamo la musica potremo immergerci totalmente nel brano.

Tuttavia, l’ANC offre quattro livelli di cancellazione del rumore: cancellazione massima, cancellazione normale, cancellazione del rumore disattivata e modalità trasparenza.

Gli Oppo Enco X hanno il Dynamic Bass Enhanced Engine 3.0, una configurazione hardware basata su due altoparlanti per ogni cuffietta posizionati sullo stesso asse. Questa soluzione permette, in pochissimo spazio, di avere ottimi risultati sia con i toni bassi che con gli alti.

Il chip riesce a riprodurre, poi, file codificati in LHDC, AAC, e SBC, trasmessi dallo smartphone (o da un’altra sorgente) via Bluetooth 5.2.

Le batterie degli auricolari hanno autonomia di 4 ore con ANC attivato, che con la custodia sale a 25 ore. Infine, gli auricolari Oppo Enco X sono certificati IP54 e, quindi, resistono a polvere e schizzi d’acqua.

Gli auricolari Oppo Enco X sono un prodotto di fascia alta e hanno un prezzo di listino di 179,99 euro, di sicuro non basso ma adeguato alle caratteristiche tecniche di ottimo livello. Con l’offerta Amazon, però, il prezzo viene realmente dimezzato e scende fino a 89,99 euro (-50%, -90 euro). Si tratta di un prezzo eccellente per un prodotto di gamma alta e di un ottimo brand.

