Oppo Enco X2: i nuovi auricolari sono già in offerta su Amazon

Nel mercato delle cuffiette wireless in-ear con cancellazione attiva del rumore, negli ultimi anni, i prezzi sono saliti parecchio. Si è creata una vera e propria fascia premium, popolata da dispositivi di alto livello che offrono funzioni sempre più avanzate, ma costano sempre di più. Chi desidera acquistare auricolari di questo tipo, quindi, molto spesso non può far altro che aspettare l’offerta giusta, come quella oggi disponibile sulle Oppo Enco X2, cuffiette di alto livello tecnologico, dal prezzo alto, che suonano davvero bene e che sono finalmente in sconto su Amazon.

Oppo Enco X2: caratteristiche tecniche

Gli auricolari Oppo Enco X2 sono dispositivi di fascia alta, realizzati in collaborazione con Dynaudio, con una scheda tecnica raffinata a partire dai doppi driver coassiali: il primo (da 11 mm) con sistema di vibrazione a ultrasuoni a bassa distorsione e il secondo (da 6 mm) è realizzato con un polimero a cristalli liquidi (LCP).

La funzione Golden Sound, con un test di appena cinque minuti, rileva la forma di canale uditivo dell’utente e ottimizza il suono su misura. La compatibilità con i formati Hi-Res Audio Wireless (fino a 900 kbps a 24 bit e 96 kHz) e Low Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) 4.0 permette di riprodurre la musica con una altissima qualità, senza distorsioni e senza perdita di dettagli dovuta ad una eccessiva compressione dei dati.

Ovviamente è presente anche la cancellazione attiva del rumore (ANC), che si basa su una coppia di microfoni per ogni auricolare e riesce a sottrarre fino a 45 dB di rumore senza stravolgere il suono. Come sempre, insieme all’ANC c’è l’indispensabile modalità trasparenza che, al contrario, serve ad ascoltare i rumori esterni senza togliersi le cuffiette.

L’autonomia totale delle cuffiette è di 40 ore, considerando la carica aggiuntiva da 566 mAh della custodia e mantenedo l’ANC disattivato. Grazie alla ricarica veloce, anche wireless, sono sufficienti 5 minuti di carica per ottenere 2 ore di ascolto aggiuntive.

Infine, gli auricolari Oppo Enco X2 sono certificati IP54, e quindi resistono abbastanza bene alla polvere e agli schizzi d’acqua, o all’umidità del sudore se li usiamo mentre facciamo sport.

Oppo Enco X2: l’offerta Amazon

Gli auricolari Oppo Enco X2 hanno un prezzo di listino di 199,99 euro e vanno a posizionarsi, quindi, nella fascia alta del mercato delle cuffiette wireless. Possono decisamente farlo, vista la qualità e le funzioni avanzate offerte all’utente. Chiaro, però, che non è un prezzo accessibile a tutti.

Ben venga, quindi, l’offerta Amazon in corso che sconta di un bel po’ le Oppo Enco X2 e le porta a 129,90 euro (-35%, -70,09 euro).

