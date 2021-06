Oppo Find X2 Lite con uno sconto incredibile: -218 euro

C’è un chip che, più di tutti gli altri messi insieme, ha segnato il mercato degli smartphone del 2020 e continua a farlo ancora oggi: è il Qualcomm Snapdragon 765G. Un SoC di fascia media, ma solo in teoria perché offre potenza più che sufficiente quasi per tutti.

E, infatti, lo Snapdragon 765G ha avuto un enorme successo commerciale, con tutti i big dell’elettronica che hanno creato intorno ad esso almeno un modello di smartphone. Spesso anche più di uno, come nel caso di Oppo, che l’anno scorso ha presentato il Find X2 Lite e quest’anno il Find X3 Lite, entrambi basati su Snapdragon 765G. Nella nostra recensione di Oppo Find X3 Lite, quindi, abbiamo messo in luce il fatto che la grande differenza di prezzo tra il modello 2020 e quello 2021 non era a nostro avviso sufficiente a giustificare il prezzo. Questo perché, in fin dei conti, Oppo Find X2 Lite era un ottimo telefono e lo è ancora di più al prezzo di oggi: su Amazon lo si trova con uno sconto pazzesco, una offerta veramente da non perdere (e non è un modo di dire).

Oppo Find X2 Lite: la scheda tecnica

La scheda tecnica di Oppo Find X2 Lite parla chiaro: si tratta di uno smartphone di fascia media che, rispetto ai modelli 2021 di pari fascia, forse difetta solo nella frequenza di aggiornamento dello schermo, che si ferma a 60 Hz e non raggiunge i 90 Hz.

Dimensioni 160x74x7,9mm Peso 180 g Display AMOLED 6,4 pollici, FHD+ (2.400×1.080 pixel), 60 Hz, 408 ppi SoC Qualcomm Snapdragon 765G RAM 8 GB ROM 128 GB, non espandibili Fotocamera posteriore Fotocamera principale da 48 MP

Fotocamera Grandangolare da 8MP

Fotocamera Macro da 2 MP

Fotocamera Mono (sensore di profondità) da 2 MP Fotocamera anteriore 32MP Video 4K (30 FPS), 1080P (60 FPS, 30 FPS) e 720P (60 FPS/30 FPS) Batteria 4.025 mAh, ricarica VOOC da 30 Watt (caricatore in confezione)

Oppo Find X2 Lite: quanto costa oggi

E’ il prezzo la vera forza, oggi, di Oppo Find X2 Lite: se al lancio l’anno scorso costava 499 euro, infatti, ora è in offerta su Amazon ad un prezzo molto più accessibile, grazie ad uno sconto veramente corposo. Sconto pari a ben 218 euro (-44%), con un prezzo finale di 280,49 euro per la versione con 8/128 GB di memoria.

Un prezzo assolutamente congruo alla qualità del prodotto e alla sua scheda tecnica, soprattutto contando il fatto che lo Snapdragon 765G che sta alla base di questo smartphone è ancora un processore altamente competitivo.

