OPPO Find X3 Lite: l’offerta Amazon è imperdibile

L’Oppo Find X3 Lite è uno smartphone sorprendente per molti aspetti. Sebbene sia un telefono di fascia media presentato al pubblico lo scorso anno, ha ancora una scheda tecnica attualissima a iniziare dalla ricarica rapida da 65 W che stentiamo a vedere tutt’oggi anche su tanti top di gamma molto più costosi.

Altro dettaglio incisivo presente sul medio di gamma Oppo Find X3 Lite è rappresentato da SoC, uno dei migliori degli ultimi due anni e targato Qualcomm. Il chip include la connettività 5G: consuma la giusta energia, non si surriscalda e offre una potenza di calcolo più che sufficiente per la stragrande maggioranza delle app. Imponente, anche il comparto fotocamere rappresentato da un buon sensore principale da 64 MP. Lo smartphone Oppo Find X3 Lite ha perciò ancora tutte le carte in regola per avere lunga vita: peraltro oggi in offerta su Amazon a un prezzo molto competitivo che lo rende praticamente best buy.

Oppo Find X3 Lite: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dello smartphone Oppo Find X3 Lite è il Qualcomm Snapdragon 765G abbinato a 8/128 GB di memoria. Il display da 6,43 pollici è un AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e picco di luminosità a 750 nit.

Sul retro del telefono si trovano quattro fotocamere: il sensore principale da 64 MP ( f/1,7), un sensore secondario da 8 MP (ultra grandangolare) e i due sensori da 2 MP per profondità e Macro. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

La batteria è da 4.300 mAh con ricarica rapida da 65 W che porta la ricarica da 0 a 100% in 35 minuti. Infine, è presente anche la porta per il tanto ambito jack da 3,5 mm oramai sparito da molti dispositivi ma sempre comodissimo.

Oppo Find X3 Lite: l’offerta Amazon

La scheda tecnica dello smartphone Oppo Find X3 Lite descrive un telefono decisamente equilibrato e competitivo, anche rispetto a tanti dispositivi 2022, che viene venduto al prezzo di 499,99 euro.

Ma oggi l’Oppo Find X3 Lite nel colore Astral Blue (blu chiaro cangiante) è ancora più conveniente grazie allo sconto Amazon che porta il prezzo finale a 319,99 euro (-180 euro, -36%). Da prendere al volo.

Oppo Find X3 Lite – Versione 8/128 GB – Colore Astral Blueno-description Con i suoi 7,9mm di spessore e 172gr di peso, find x3 lite risulta estremamente leggero e sottile con uno schermo da 6,4'' ed un refresh rate da 90hz; inoltre, la lavorazione oppo glow dona a find x3 lite un design distintivo: elegante e resistente

Il comparto foto di find x3 lite consente di scattare immagini straordinarie senza perdere alcun dettaglio; grazie alla combinazione con l'intelligenza artificiale (ai) è possibile attivare con un solo tocco funzionalità quali: ultra night video e live hdr, per scatti nitidi e chiari sempre e ovunque

Find x3 lite è dotato del processore 5g qualcomm snapdragon 765g e del sistema di ricarica proprietario oppo supervooc 2.0 - 65w, che è in grado di ricaricare la batteria da 4300mah al 60% in soli 15 minuti, e 100% in 35 minuti

