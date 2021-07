Oppo Find X3 Lite: finalmente è arrivato lo sconto che aspettavamo

La scelta perfetta per chi cerca uno smartphone Android non troppo impegnativo dal punto di vista economico e soprattutto dalle dimensioni non eccessive. Sono pochi oggi i prodotti equilibrati sul mercato, ma di questa cerchia ristretta fa certamente parte Oppo Find X3 Lite, versione a buon prezzo di Oppo Find X3 Pro e Oppo Find X3 Neo che tuttavia si fa fatica a definirlo come un prodotto di fascia medio-bassa.

Oppo Find X3 Lite annovera tra le sue principali caratteristiche uno dei chip migliori degli ultimi tempi, lo Snapdragon 765G del leader mondiale Qualcomm che peraltro offre la connettività 5G per essere “a prova di futuro", un display AMOLED dalla diagonale abbondante ma non eccessiva, un quantitativo di memorie capace di assicurare longevità, ed una batteria da 4.300 mAh che insieme al chip di Qualcomm non troppo energivoro è capace di regalare soddisfazioni sul fronte dell’autonomia. Peraltro Oppo Find X3 Lite è un prodotto che abbiamo testato a lungo e di cui abbiamo parlato in modo approfondito nella recensione che trovate a questo indirizzo: il consiglio è di dare un’occhiata per fare la scelta più consapevole possibile.

Oppo Find X3 Lite: le caratteristiche

Oppo Find X3 Lite è uno smartphone basato su Android 11 (interfaccia utente ColorOS 11.1) con display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), frequenza di aggiornamento variabile tra 60 e 90 Hz, ed una luminosità di 600 nit che nei frangenti più difficili può spingersi al picco di 750 nit. Integra il lettore di impronte digitali per lo sblocco sicuro del dispositivo.

A muovere le fila c’è lo Snapdragon 765G di Qualcomm, chip octa core da 2,4 GHz di frequenza massima con GPU Adreno 620. Ad accompagnare la base tecnica ci sono 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 2.1, non espandibile.

Completo il parco fotocamere, composto all’anteriore da un sensore da 32 megapixel per i selfie ed al posteriore di un gruppo con quattro sensori: il principale è da 64 megapixel con apertura f/1.7, poi ci sono un ultra grandangolare da 8 megapixel con campo visivo di 119 gradi ed apertura f/2.2, ed infine due sensori da 2 megapixel ciascuno per migliorare i ritratti tramite la rilevazione della profondità di campo e per lo scatto ai soggetti ravvicinati (macro).

Non delude il comparto connettività, specie per la presenza (rara di questi tempi) dell’ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri. Poi, come anticipato, c’è la connettività 5G, il 4G con supporto a due SIM, Wi-Fi 802.11 dual band a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1 LE con A2DP e aptX HD, GPS dual band, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC e USB-C 3.1.

La batteria da 4.300 mAh può essere ricaricata fino al 100% da scarica in appena 35 minuti grazie alla tecnologia SuperVOOC 2.0 da 65 watt di picco.

Oppo Find X3 Lite: l’offerta

È probabilmente superfluo dire quanto Oppo Find X3 Lite rappresenti un vero e proprio best buy al prezzo a cui viene proposto attualmente su Amazon.

Oppo Find X3 Lite è in offerta a 379,90 euro a fronte di un prezzo di partenza di 499,99 euro, con un risparmio di 120,09 euro ed uno sconto del 24%: un’occasione da non lasciarsi sfuggire!

Oppo Find X3 Lite – 8 GB RAM / 128 GB ROM