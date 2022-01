Oppo Find X3 Lite, con questo sconto speciale è da prendere subito

Gli smartphone sono diventati i dispositivi più richiesti degli ultimi anni ed è normale che piattaforme di e-commerce come Amazon cerchino ogni giorno di proporre sempre nuove offerte. Oggi è il turno dell’Oppo Find X3 Lite, smartphone medio di gamma che garantisce ottime prestazioni e che ha un comparto fotografico di tutto rispetto, con ben 4 sensori posteriori e la fotocamera principale da 64 Megapixel. Lo smartphone è in offerta su Amazon a un prezzo di 329,99€, con uno sconto di ben il 34% su quello consigliato. E c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero.

Oppo si è affermata oramai come un’azienda super affidabile e che realizza smartphone con componenti di prima qualità. L’Oppo Find X3 Lite è uno degli smartphone simbolo dell’azienda: si posiziona in una delle fasce di prezzo più agguerrite e lo fa puntando sulle prestazioni e sul comparto fotografico. Gli 8GB di RAM fanno la differenza, soprattutto quando si aprono più applicazioni contemporaneamente e si sta pubblicando qualcosa sui social. L’offerta, però, scade tra pochi giorni e bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Se volete restare aggiornati con le migliori offerte Amazon, dovete iscrivervi al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram e dove ogni giorno condividiamo sconti e promozioni: per farlo basta cliccare qui.

Oppo Find X3 Lite: le caratteristiche tecniche

L’Oppo Find X3 Lite è lo smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni: ha una scheda tecnica equilibrata e che si adatta a qualsiasi utilizzo. Partiamo dallo schermo: il pannello ha una diagonale da 6,43” con refresh rate a 90Hz, molto utile soprattutto con i videogame. Sotto la scocca trova posto il chipset Snapdragon 765G con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Gli 8GB di RAM sono diventati oramai fondamentali per non avere problemi quando si utilizzano più applicazioni in contemporanea.

Altro punto forte dell’Oppo Find X3 Lite è il comparto fotografico: nella parte posteriore trovano posto ben 4 fotocamere, con quella principale da 64 Megapixel. A supporto c’è un sensore da 8 Megapixel per le foto ultra-grandangolari, e due fotocamere da 2MP per gli scatti macro e mono. La fotocamera frontale è da 32 Megapixel. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che perfeziona gli scatti in mancanza di luce. Inoltre, ci sono funzionalità speciali nell’app fotocamera che permettono di registrare video simpatici da pubblicare direttamente sui social.

La batteria è da 4300mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Grazie al supporto alla ricarica SuperVOOC 2.0 da 65W, bastano 35 minuti per avere il 100% di autonomia.

Oppo Find X3 Lite in offerta: prezzo e sconto

L’Oppo Find X3 Lite è in offerta su Amazon a un prezzo di 329,99€, il 34% in meno rispetto a quello consigliato. Tra gli smartphone in offerta sulla piattaforma di e-commerce in questo momento, l’Oppo Find X3 Lite ha sicuramente lo sconto maggiore. Acquistandolo oggi risparmi ben 170€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 66€ al mese con il servizio offerto direttamente da Amazon. L’offerta scade tra pochi giorni, quindi bisogna essere veloci e approfittarne subito.

Lo smartphone è disponibile in tre diverse colorazioni: argento, blu e nero

Oppo Find X3 Lite – argento

Oppo Find X3 Lite – blu

Oppo Find X3 Lite – nero