Oppo, lo smartphone lowcost oggi lo paghi praticamente la metà

Non sempre su Amazon si trovano smartphone in offerta con sconti che superano il 30%, anzi solitamente si ha difficoltà nel trovare cellulari scontati del 15 o del 20%. Oggi, però, c’è un’offerta speciale sul sito di e-commerce: lo smartphone top di gamma Oppo Find X3 Lite è disponibile con uno sconto di ben il 36% a un prezzo di 319,99€. Si tratta di una super offerta e di un super prezzo per uno dispositivo top con componenti di ottima qualità, a partire dal comparto fotografico posteriore composto da ben quattro fotocamere, con il sensore principale da 64MP.

A questo prezzo è complicato trovare smartphone con caratteristiche migliori dell’Oppo Find X3 Lite. Solitamente sui 300€ troviamo dei dispositivi medio di gamma, mentre in questo caso abbiamo di fronte un vero top di gamma in grado di assicurare prestazioni molto elevate. Inoltre, c’è la sicurezza del brand Oppo, che in questi anni si è fatta apprezzare per smartphone affidabili, sia tra i top che tra i medio di gamma. Al momento su Amazon non ci sono cellulari in offerta con uno sconto maggiore: sul prezzo di listino si risparmiano ben 180€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Se volete restare informati sulle migliori offerte del giorno, potete iscrivervi gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Oppo Find X3 Lite, le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica dell’Oppo Find X3 Lite è molto interessante e dimostra come lo smartphone non ha nulla di “leggero". Può essere equiparato tranquillamente a smartphone di altri brand che costano molto di più. Ma andiamo con ordine e analizziamo le caratteristiche del dispositivo.

Lo schermo è da 6,43 con risoluzione FullHD e refresh rate a 90Hz. La frequenza d’aggiornamento più alta rispetto al normale permette di migliorare l’esperienza dell’intrattenimento, soprattutto quando utilizziamo i videogame o le app social. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 765G con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è composto da ben quattro fotocamere posteriori. Oltre all’obiettivo principale da 64MP troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 8 Megapixel, un obiettivo macro da 2 Megapixel e un sensore monocromatico sempre da 2 Megapixel. La fotocamera frontale per i selfie è da 32 MP. Oppo ha sviluppato anche delle funzionalità ad hoc per registrare video divertenti da pubblicare direttamente sui social. Presente anche una modalità notturna da utilizzare quando c’è poca luce.

La batteria è da 4300mAh con ricarica super veloce da 65W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di 30 minuti.

Oppo Find X3 Lite in offerta: sconto e prezzo

Un’offerta da non farsi sfuggire quella dedicata all’Oppo Find X3 Lite, smartphone top che oggi troviamo su Amazon a un prezzo di 319,99€, ben il 36% in meno rispetto al prezzo consigliato. Acquistandolo oggi si risparmiano ben 180€, una cifra consistente. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 64€ al mese. Il prodotto viene spedito e venduto direttamente da Amazon.

Oppo Find X3 Lite – nero

Oppo Find X3 Lite – argento

Oppo Find X3 Lite – blu