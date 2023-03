Oppo Find X5 Lite, mai visto su Amazon a questo prezzo così basso

Gli smartphone di fascia media dell’ultimo semestre sono arrivati in Italia (e in Europa) a prezzi notevolmente più elevati rispetto alle serie dell’anno precedente. Per chi però vuole risparmiare un po’ di soldi e chiudere al contempo un buon affare, sveliamo un trucchetto che consente di fare acquisti ottimi senza spendere cifre enormi, scegliere il nuovo dispositivo tra i migliori modelli dei mesi scorsi.

Oppo Find 5X Lite rientra esattamente in questa tipologia di telefoni e peraltro, la definizione di "Lite" è anche un po’ stretta, vista la scheda tecnica con ben pochi sacrifici. Ma ciò che conta è che Oppo Find 5X Lite è ancora in grado di assicurare ottime prestazioni ad un prezzo molto allettante, grazie all’offerta in corso su Amazon.

Oppo Find X5 Lite – MediaTek Dimensity 900 – Versione 8/256 GB

Oppo Find X5 Lite: caratteristiche tecniche

Oppo Find X5 Lite è uno smartphone di fascia media, che gira intorno al chip MediaTek Dimensity 900, a 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Quest’ultimo è espandibile con scheda microSD.

Lo schermo misura 6,43 pollici ed è di tipo AMOLED, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 90 Hz, luminosità di picco di 800 nit. Il display è protetto da un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5 e il lettore per le impronte digitali è integrato nello schermo, come su tutti gli OLED.

Sul retro del telefono sono state poste tre fotocamere: il sensore principale da 64 MP, il sensore grandangolare da 32 MP e il sensore macro da 2 MP. Sulla parte anteriore, nel notch a foro posto sulla sinistra del display è stato collocato il sensore da 32 MP (Sony IMX615) per ottimi selfie e videochiamate.

Chiudono la scheda tecnica le connessioni WiFi 6, Bluetooth 5.2, il jack da 3,5 mm per le cuffie cablate, l’NFC per i pagamenti contactless e la batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W.

Con queste caratteristiche tecniche, dunque, per la maggior parte degli utenti non servirà altro: Oppo Find X5 Lite brilla per equilibrio e, senza strafare, ha tutto ciò che serve.

Oppo Find X5 Lite: l’offerta Amazon

Oppo Find X5 Lite è arrivato in Italia esattamente un anno fa con il prezzo di listino di 499,99 euro, cioè un prezzo da fascia medio-alta. Con l’offerta in corso su Amazon, a dodici mesi dal lancio, è possibile acquistare Oppo Find X5 Lite scontato a 309,99 euro (-38%, -189,91 euro). Il telefono è venduto da terzi ma spedito da Amazon e a questo prezzo è davvero un dispositivo da comprare senza alcun timore.