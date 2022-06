Oppo Find X5 Lite: primo calo di prezzo per il medio con super ricarica

Il telefono Oppo Find X5 Lite ha debuttato a marzo assieme agli altri due modelli Oppo Find X5 Standard e Oppo Find X5 Pro, una gamma molto attesa e che ha riscosso un buon successo, nonostante i prezzi abbastanza sostenuti. Oggi, grazie all’offerta Amazon che sconta il nuovissimo smartphone di Oppo, è possibile acquistare a un prezzo, decisamente interessante, un dispositivo con scheda tecnica di ultima generazione, con ricarica SuperVOOC e connettività 5G.

Il modello Find 5X Lite è un telefono di fascia media leggero (175 gr) anche se la definizione Lite in effetti è un po ‘stretta. Si spiega con il fatto che è stato presentato assieme a due modelli che in più portano a bordo un chip sviluppato da Oppo, il MariSilicon X che migliora con l’Intelligenza Artificiale la qualità di foto e video. L’Oppo Find 5X Lite, sebbene ne sia sprovvisto, non ha nulla da invidiare ai telefoni della sua categoria. Infatti, la scheda tecnica dell’Oppo Find X5 Lite è ancora buona e in grado di competere con i device 2022 e lo sconto Amazon rappresenta una buona occasione per acquistare un telefono in una fascia di prezzo dove anche 10 euro in più o in meno possono fare la differenza.

Oppo Find X5 Lite: caratteristiche tecniche

L’Oppo Find X Lite è incentrato sul processore Mediatek Dimensity 900, abbinato da 8/256 GB di memoria espandibile con scheda microSDXC (ulteriori 64/128GB). Lo schermo è un AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, con luminosità massima di 800 nit ed è protetto da vetro Gorilla Glass 5.

Le fotocamere poste sul retro sono tre: con un sensore principale da 64 MP, un sensore grandangolare da 32 Mp e uno macro da 2 MP. Sul lato frontale è presente la fotocamera per i selfie, un sensore Sony IMX615, da 32 MP.

Interessante anche la capienza e, soprattutto, la potenza di ricarica della batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W, grazie alla quale bastano 31 minuti per una ricarica al 100 per cento. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia ColorOS 12.1.

Oppo Find X5 Lite: l’offerta Amazon

L’Oppo Find X5 Lite ha un prezzo di listino di 499,99 euro che , non è un prezzo basso ma è giusto per l’ottima scheda tecnica e, soprattutto, per la ricarica velocissima.

Oggi è possibile comprarlo ad un prezzo inferiore perché il telefono Oppo Find X5 Lite è disponibile, venduto e spedito da Amazon a soli 449 euro (-50,99 euro, -10%). Si tratta del primo calo di prezzo per questo telefono, che inizia a diventare molto interessante per rapporto prezzo-caratteristiche.

Oppo Find X5 Lite – Versione 8/256 GB