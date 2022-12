Oppo Find X5 al minimo storico: questo lo smartphone da comprare oggi

Le offerte di Natale di Amazon si arricchiscono da oggi con uno smartphone top molto interessante e da poco lanciato sul mercato. Stiamo parlando dell’Oppo Find X5, dispositivo con una scheda tecnica premium che punta tutto sul comparto fotografico (davvero unico nel suo genere). Infatti, oltre ad essere realizzato in collaborazione con Hasselblad, colosso svedese specializzato nelle macchine fotografiche premium, è dotato anche di un processore ad hoc dedicato esclusivamente ai video e alle immagini. A corredo troviamo uno schermo extra-large con refresh rate elevatissimo e un ottimo processore Snapdragon.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Oggi l’Oppo Find X5 è in offerta su Amazon con uno sconto davvero sensazionale: ben il 31% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 250€ e il rapporto qualità-prezzo diventa veramente elevato. Ma non finisce qui, perché c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero e la sicurezza di riceverlo entro Natale. Insomma, tutti gli ingredienti giusti per acquistare uno smartphone top al miglior prezzo di sempre.

Oppo Find X5

Oppo Find X5: la scheda tecnica

In un momento storico in cui gli smartphone sono tutti molto simili tra di loro, per provare a emergere bisogna puntare su un design e su caratteristiche uniche. Come quelle che troviamo nell’Oppo Find X5.

Lo smartphone è realizzato con una finitura in vetro opaco che lo rende riconoscibilissimo ed è caratterizzato da uno schermo da 6,55" con risoluzione FHD e refresh rate a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni, soprattutto con le app social e con i videogame. La tecnologia Bionic Eye Protection abilita l’oscuramento automatico dello schermo per proteggerlo dalle fastidiose luci blu. Sotto la scocca troviamo il potente processore Snapdragon 888 supportato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Uno dei punti forte del dispositivo è il comparto fotografico. E i motivi sono diversi. In primis troviamo la collaborazione con Hasselblad, con il colosso svedese che ha lavorato sulla fotocamera e sulla tecnologia Natural Colour Calibration che fornisce colori intensi, brillanti e accurati. Inoltre, troviamo anche il processore MariSilicon X pensato appositamente per il comparto fotografico e che rappresenta un cambiamento epocale per gli scatti in notturna. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, sensore ultra-grandangolare sempre da 50MP e un teleobiettivo da 13MP. Ottima anche la fotocamera frontale da ben 32MP.

La batteria da 4800mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica super rapida ben 80W si raggiunge il 100% di autonomia in poco più di trenta minuti.

Oppo Find X5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Torna in offerta a un super prezzo l’Oppo Find X5. Oggi è disponibile a un prezzo di 549,90€ grazie allo sconto di ben il 31%. Si risparmiano 250€ sul prezzo di listino e lo puoi pagare in 12 rate da 45,83€ al mese a tasso zero. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini e la spedizione viene curata direttamente da Amazon. Per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito si ha tempo fino al 31 gennaio 2023. Disponibile in diverse colorazioni.

Oppo Find X5 – nero

Oppo Find X5 – bianco

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

OFFERTE DI NATALE AMAZON

OFFERTE LAMPO NATALE