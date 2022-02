Oppo Find X5 Pro avrà due chip: quale sarà il migliore?

Gli appassionati della fotografia da smartphone lo sanno: Oppo produce dispositivi con ottiche straordinarie. In tal senso, i prossimi smartphone del colosso cinese (Find X5 Lite, Find X5 standard e Find X5 Pro), si preannunciano come una linea con specifiche mozzafiato. Tuttavia, quale processore avrà a bordo la variante Pro del terzetto e qual è il migliore?

L’Oppo Find X5 Pro, a quanto pare, sarà disponibile con due chipset diversi. L’azienda, infatti, dovrebbe lanciare sia il Find X5 Pro Dimensity Edition con a bordo il Dimensity 9000 di MediaTek (SoC annunciato a novembre, ma non ancora sotto il cofano di alcun telefono) che un X5 Pro con lo Snapdragon 8 Gen 1 targato Qualcomm. In buona sostanza, per la prima volta uno smartphone potrebbe essere disponibile (forse senza fare distinzione fra i mercati di uscita) con due chip differenti (e prezzi divergenti, presumibilmente). Ma come sono i due processori che potremmo trovare a bordo del telefono in arrivo il 28 febbraio?

Dimensity 9000: com’è fatto

Realizzato dalle fonderie di TSMC con processo produttivo a 4 nm (il nanometro è l’unità di misura usata per descrivere le CPU), il Dimensity 9000 presenta un core ad alte prestazioni Cortex-X2 (con clock fino a 3,05 Ghz), tre core Cortex-A710 (con clock fino a 2,85 Ghz) e quattro cluster Cortex A510 (con clock a 1,8 GHz). Sul lato GPU, invece, il processore conta su una Mali-G710MP10 da 850 MHz, che promette un’ottimizzazione del 20% rispetto al chip precedente.

Inoltre, il SoC di MediaTek è compatibile con il 5G, supporta sensori fotografici fino a 320 megapixel e vanta il sistema Super Night Video Recording (modalità per l’ottimizzazione dei video in notturna). Infine, il Dimensity 9000 supporta memorie RAM di tipo LPDDR5X a 7500 Mbps e pannelli con frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz in 1440p e fino a 180 Hz in 1080p.

Snapdragon 8 Gen 1: com’è fatto

Il processore di Qualcomm contempla 8 core in totale, 4 ad alte prestazioni sono (1 core Cortex X2 e 3 core Cortex A710 basati sull’architettura ARM V9) e 4 core ad alta efficienza (tutti di tipo Cortex A510). Per quanto riguarda la grafica, lo Snapdragon 8 Gen 1 vanta una nuova GPU Adreno che (sulla carta) garantisce un incremento medio delle prestazioni pari al 30% e un calo dei consumi del 25%.

Dimensity 9000 VS Snapdragon 8 Gen 1: chi vince

Secondo alcuni test, le prestazioni dei due processori sono pressoché simili e questo significa che le soluzioni di MediaTek per i chip di fascia alta possono competere, senza particolari problemi, con i prodotti di Qualcomm. Tutto questo sulla carta perché, come già accennato, uno smartphone top di gamma con Dimensity 9000 ancora non è arrivato.

In teoria l’Oppo Find X5 Pro con SoC MediaTek non avrà nulla da invidiare dal modello con chipset Qualcomm, in pratica Oppo Find X5 Pro sarà il vero banco di prova che ci dirà quale dei due chip è migliore.

Oppo Find X5 Pro, com’è fatto

Nell’attesa della presentazione ufficiale (fissata per il 28 febbraio a Barcellona durante il MWC 2022), diverse sono le indiscrezioni che si sono susseguite in questi mesi sul Find X5 Pro. Oltre ai già citati chip, sembra che il modello più ambizioso della gamma offrirà un display AMOLED da 6,7 pollici di tipo LTPO 2.0, con risoluzione Quad HD+ (3216 x 1440 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz.

Il comparto fotografico, ovviamente, rappresenterà uno dei punti forti del terminale, che dovrebbe annoverare una cam principale da 50 MP (con apertura di f/1.7 e campo visivo di 80 gradi), un obiettivo da 50 MP (con apertura di f/2.2) e un teleobiettivo da 13 MP (con un’apertura di f/2.4, zoom digitale fino a 20x e zoom ottico 5x).

OPPO Find X5 Pro: il prezzo

Punto dolente dovrebbe essere il prezzo, dato che l’Oppo Find X5 Pro potrebbe costare anche più di 1.200 euro.