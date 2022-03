Oppo Find X5 Pro: il vero rivale di Galaxy S22 è in offerta

Oppo Find X5 Pro è il top di gamma premium 2022 di Oppo, ed è uno degli smartphone flagship Android più interessanti di quest’anno perché segna un grande salto in avanti da parte di Oppo, che con Find X5 entra a tutti gli effetti nell’Olimpo dei produttori premium.

Il produttore cinese da tempo costruisce ottimi smartphone, ma quest’anno si è superata con quello che, per design, è forse il cellulare più bello di tutti e, per scheda tecnica, è anche uno dei migliori specialmente per chi ama fare fotografie col telefono. La sezione fotografica di Oppo Find X5, infatti, è realizzata in collaborazione con il produttore di fotocamere svedese Hasselblad ed è ulteriormente ottimizzata dal lavoro del chip Marisilicon X, ingegnerizzato dalla stessa Oppo proprio per calcolare gli algoritmi di fotografia computazionale. Quegli algoritmi, cioè, che migliorano la qualità delle foto anche in condizioni di scarsa luce o con inquadrature difficili. Non è un caso, quindi, che tutti ritengano Oppo Find X5 Pro il vero sfidante di Samsung Galaxy S22 Ultra.

Oppo Find X5 Pro: caratteristiche tecniche

Oppo Find X5 Pro si basa su due chip: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, per i calcoli generici, e il Marisilicon X per quelli relativi alle foto. La memoria a disposizione è abbondante: 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Lo schermo è eccellente: un Amoled da 6,7 pollici, con tecnologia LTPO2 che varia la frequenza di refresh da zero a 120 Hz per non consumare troppa batteria nonostante l’elevatissima luminosità, che tocca i 1.300 nit di picco.

Importante, a dir poco, è il comparto fotografico di questo smartphone premium: il sensore principale è da 50 MP, grandangolare (equivalente 25 mm), con stabilizzazione sia del sensore che della lente. Poi c’è lo zoom ottico 2X, da 13 MP e, infine, un ultra grandangolo (equivalente 15 mm) da 50 MP. La calibrazione del colore è a cura di Hasselblad. La fotocamera frontale è una ottima 32 MP.

Parecchio grande la batteria, da 5.000 mAh e, per di più, con una velocissima ricarica a 80W (wireless da 50W, con ricarica inversa a 10W). Il tutto racchiuso in un involucro completamente impermeabile, tanto che Oppo Find X5 Pro vanta la certificazione IP68.

Oppo Find X5 Pro: l’offerta Amazon

Come tutti i top di gamma, per di più premium, anche Oppo Find X5 Pro non ha un prezzo per tutti: 1.299 euro in versione 12/256 GB. E’ tanto, ma costa meno di Samsung Galaxy S22 Ultra (1.279 euro in versione 8/128 GB).

Al momento, inoltre, c’è una offerta interessantissima su Amazon: Oppo Find X5 Pro 12/256 con, in omaggio compresi nel prezzo, lo smartwatch Oppo Watch Free e le cuffiette Oppo Enco X, il tutto a 1.299 euro (-279 euro, -17%). Volevate comprare un Galaxy S22 Ultra? Forse quest’anno è meglio provare Oppo Find X5 Pro.

Oppo Find X5 Pro – Versione 12/256 GB – Oppo Watch Free + Oppo Enco X in omaggio