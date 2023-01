Oppo Pad Air: a questo prezzo su Amazon è un affare

Non sempre è necessario cercare tra i dispositivi molto vecchi per trovare un buon tablet ad un buon prezzo: al contrario, ci sono dei prodotti che nascono con un prezzo azzeccato e che, per di più, ogni tanto vanno anche in sconto su Amazon. E’ il caso di Oppo Pad Air, un tablet Android da 10 pollici nato per essere comodo e versatile, focalizzato sull’uso quotidiano e dal prezzo molto interessante. Specialmente ora che Amazon ne ha tagliato il prezzo.

Oppo Pad Air – Qualcomm Snapdragon 680 -Versione 4/64 GB

Oppo Pad Air: caratteristiche tecniche

Come si intuisce dal nome, Oppo Pad Air è un tablet sottile e leggero: 440 grammi di peso per 6,94 millimetri di spessore. Il chip scelto è il Qualcomm Snapdragon 680 abbinato a 4 GB RAM e a 64 GB di spazio di archiviazione, che l’utente può decidere di espandere con scheda microSD fino a 512 GB.

Il display di tipo LCD misura 10,4 pollici, ha la risoluzione di 2.000×1.200 pixel, una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una luminosità massima di 360 nit. Si tratta, quindi, di un buon display per guardare contenuti online in modo rilassato e senza affaticare gli occhi.

Oppo Pad Air è comodo anche per le videochiamate, grazie alla fotocamera anteriore da 5 MP che è inserita in una delle due cornici lunghe: in questo modo il tablet si tiene in orizzontale e non in verticale. La fotocamera posteriore, invece, è da 8 MP.

Di buona qualità anche il comparto audio, certificato Dolby Atmos e composto da 4 altoparlanti abbastanza potenti.

Le connessioni disponibili su Oppo Pad Air sono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.1. Nonostante il chip la renda disponibile, infatti, su Oppo Pad Air non c’è la connessione LTE tramite SIM telefonica. Visto l’uso prettamente domestico per il quale è nato questo dispositivo, però, non è un problema ma un vantaggio: Oppo ha potuto tenere il prezzo più basso rinunciando ad un componente di scarsa utilità.

La batteria, infine, ha una capacità da 7.100 mAh con ricarica a 18 watt. Si tratta di una buona capacità, in grado di tenere acceso molto a lungo il tablet.

Oppo Pad Air: l’offerta Amazon

Oppo Pad Air è arrivato in Italia lo scorso autunno ad un prezzo di listino di 299,99 euro, che non è affatto male per un dispositivo con queste caratteristiche tecniche. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile pagarlo persino meno: 249,99 euro (-17%, -50 euro). Splendida opportunità per chi cerca un dispositivo a buon prezzo ma molto versatile.

