Per Oppo Reno 5 è finalmente tempo di presentazioni ufficiali. Dopo le anticipazioni, diffuse in rete a più riprese nei mesi scorsi, il nuovo smartphone della casa di produzione cinese ha finalmente fatto il suo debutto, dissipando gli ultimi dubbi relativi alle caratteristiche tecniche che ne delineano le funzionalità.

Con Reno 5 Oppo aggiunge un altro piccolo tassello ai device lanciati nell’ultimo periodo, proponendo un modello versatile e completo a un prezzo piuttosto contenuto. L’azienda Cinese ha scelto per l’occasione uno smartphone dalle caratteristiche particolarmente apprezzabili e prezzo di fascia medio-bassa, in contrapposizione alla stessa versione dotata di connettività 5G e maggiormente performante dal punto di vista core. Nel secondo caso, infatti, il prezzo di vendita si alza, fino a quasi raddoppiare, per poter sfruttare appieno le caratteristiche della rete ultraveloce che negli ultimi mesi sta sempre di più prendendo piede tra i produttori di device mobile.

Oppo Reno 5, caratteristiche tecniche

Dotato di connettività 4G, con supporto dual sim, il nuovo smartphone di Oppo può contare su una batteria da 4310 mAh in grado di supportare la ricarica rapida da 50W, portando al 100% una batteria scarica in 48 minuti. Nella dotazione, inoltre, compare inoltre un adattatore per la ricarica da 65W SuperVOOC.

Passando al cervello di Reno 5, il nuovo device può contare su di un processore Qualcomm Snapdragon 720G octa core. Completano la dotazione la memoria RAM da 8 GB e uno spazio di archiviazione interno da 128 GB, espandibile tramite scheda di memoria microSD inseribile nell’alloggiamento dedicato. Il sistema operativo preinstallato è Android 11 con ColorOS 11.1.

Passando alle dimensioni, lo smartphone raggiunge quelle di 15,91×7,33×0,77 cm, per un peso complessivo di 171 grammi. Lo schermo, un display AMOLED Full HD+, raggiunge i 6,4 pollici, con risoluzione da 2400 x 1080 pixel. Lo strato superiore, antiurto, è costituito da un vetro Gorilla Glass 3.

A quelle già citate, si aggiungono altre interessanti caratteristiche come l’alloggiamento per il cavo USB Type-C per la ricarica e il trasferimento dati, la possibilità di utilizzare cuffie cablate attraverso la presa per cavo mini-jack da 3,5 mm, un lettore per l’impronta digitale integrato nel display e la connettività Bluetooth 5.1.

Oppo Reno5, le fotocamere

Alloggiata nello schermo dello smartphone Oppo attraverso una struttura punch-hole, la fotocamera frontale è dotata di un sensore da 44 MP e apertura f/2.2. Per quanto riguarda quella posteriore, invece, il dispositivo prevede una quad-cam con sensore principale da 64 MP e apertura f/1.7, una lente ultra-wide da f/2.2 e due lenti da 2MP, rispettivamente per la fotografia macro e mono sensore, con apertura da f/2.4.

Oppo Reno5, colori e prezzo

Attualmente disponibile in due diverse colorazioni, grigio e nero, il nuovo Oppo Reno 5 è attualmente in vendita a un prezzo di poco superiore ai 300 euro. In prevendita in Vietnam, potrebbe a breve raggiungere gli altri mercati sebbene non siano ancora state fornite notizie più precise in merito.