OPPO Reno4 5G: sconto incredibile per un ottimo medio gamma

Gli smartphone di fascia media sembrano tutti uguali, ma non lo solo: ce ne sono alcuni che costano un po’ di più ma offrono a chi li compra alcune chicche riservate normalmente alla fascia alta del mercato. Chicche che, di solito, ritroviamo nel display e/o nelle fotocamere.

Oppo Reno4 Z 5G è un esempio di device di questo tipo: è decisamente un telefono “medio“, dotato di un processore nato proprio per la fascia media, ma ha un display di qualità superiore e un comparto fotocamere posteriore degno di nota. E, in più, è uno smartphone 5G perché proprio il 5G è la caratteristica fondamentale del SoC attorno al quale ruota: il MediaTek Dimensity 800. Oppo Reno4 Z 5G è stato lanciato sul mercato a settembre 2020, ma a 10 mesi dal lancio è ancora un telefono in grado di accontentare una larga fascia di utenti e, con l’attuale sconto Amazon, lo è ancor di più.

OPPO Reno4 Z 5G: caratteristiche tecniche

OPPO Reno4 Z 5G ruota intorno al chip MediaTek Dimensity 800, con GPU Mali-G57 MC4, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il Display è un LCD da 6,57 pollici (risoluzione 1080×2400 pixel, 401 ppi), con una elevatissima frequenza di refresh: 120 Hz, un valore da top di gamma.

Le fotocamere posteriori sono 4: sensore principale da ben 48 megapixel, grandangolare da 8 megapixel, obiettivo mono da 2 megapixel e mono “effetto vintage" da 2 megapixel. Due, invece, le fotocamere frontali: la principale è da 16 megapixel, mentre la secondaria è una 2 MP dedicata alla profondità (per fare i selfie con lo sfondo sfocato, con effetto bokeh)

La batteria è da 4000 mAh supporta la ricarica veloce, ma non quella wireless. Non mancano un sensore per le impronte digitali laterale e il riconoscimento facciale come sistemi di sblocco biometrico. Il sistema operativo è ColorOS basato su Android 10.

OPPO Reno4 Z 5G: l’offerta Amazon

Gli smartphone Oppo sono ben ingegnerizzati ma, negli ultimi tempi, hanno prezzi non proprio bassissimi. La qualtà dei prodotti Oppo, d’altronde, è cresciuta negli anni e va oggi pagata. Oppo Reno 4 Z 5G, ad esempio, è stato lanciato con un prezzo di listino di 399 euro, onesto ma non bassissimo.

Adesso, però, il prezzo è di 218 euro (-45%, -180 euro). Si tratta di un calo prezzo di quasi la metà, chi sta cercando un buon telefono nella fascia media dovrebbe affrettarsi a prenderlo perché i pezzi disponibili sono pochissimi.

OPPO Reno4 Z 5G – 8 GB RAM / 128 GB spazio di archiviazione