Oppo, lo smartphone lowcost oggi costa la metà

Negli ultimi anni il mercato degli smartphone è leggermente cambiato e alcune aziende hanno conquistato sempre più spazio. Una di queste è Oppo che con i suoi dispositivi dalle ottime performance e i prezzi concorrenziali è riuscita ad accaparrarsi una piccola fetta di mercato che cresce anno dopo anno. E molto spesso i suoi smartphone sono anche in offerta su Amazon. Come capita oggi con l’Oppo Reno4 Z.

Per lo smartphone cinese medio di gamma si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre sul sito di e-commerce. Con uno sconto del 43% sul prezzo consigliato, l’Oppo Reno4 Z costa 229€. Un prezzo molto interessante per uno smartphone che ha una buona scheda tecnica: a bordo troviamo ben 8GB di RAM e quattro fotocamere posteriori. Senza contare la ricarica super-veloce che permette di avere il 100% di autonomia in meno di un’ora. Inoltre, c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero con il servizio offerto da Cofidis e che può essere attivato in fase di check-out.

Oppo Reno4 Z: scheda tecnica e caratteristiche

La scheda tecnica dell’Oppo Reno4 Z è quella tipica di uno smartphone medio di gamma: nessuna componente che spicca per performance elevatissime, ma che nell’insieme garantiscono delle prestazioni più che ottimali. A bordo troviamo un processore MediaTek Dimensity 800 (compatibile con il 5G) supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna (non espandibile). Lo schermo è da 6,57" con risoluzione FullHD e la possibilità di impostare il refresh-rate dello schermo fino a 120Hz.

Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel, supportato da un obiettivo grandangolare da 8 Megapixel e da 2 fotocamere da 2 megapixel per gli scatti macro. Nella parte frontale, invece, troviamo ben due fotocamere che permettono di scattare selfie in ogni situazione. Il comparto fotografico è supportato anche da algoritmi di intelligenza artificiale che permettono di registrare video di ottima qualità anche in notturna grazie alla tecnologia Ultra Night Video.

La batteria è da 4000mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Grazie alla ricarica rapida si riesce ad avere il 50% di autonomia in soli 30 minuti.

Oppo Reno4 Z in offerta: quanto costa

L’Oppo Reno4 Z è in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon. Si può acquistare lo smartphone cinese medio di gamma a 229€, prezzo scontato del 43% rispetto a quello consigliato (si risparmiano 170€). Lo smartphone non è venduto direttamente da Amazon, ma da un veditore terzo che ha comunque avuto buone recensioni negli ultimi mesi. Il dispositivo non beneficia nemmeno della spedizione Amazon e solitamente arriva nel giro di 3-4 giorni. Però, come per tutti gli acquisti fatti in vista del Natale, il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2022.

