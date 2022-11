Oppo Reno6, sconto esagerato: a questo prezzo è da comprare subito

Uno dei migliori smartphone per rapporto qualità- prezzo, oggi al miglior prezzo di sempre e anche di tutto il web. Di quale dispositivo stiamo parlando? Molto semplicemente dell’Oppo Reno 6 che oggi troviamo nuovamente in offerta, con un prezzo che tocca il nuovo minimo storico. Il dispositivo è stato in promo anche alcune settimane fa e viste le ottime vendite, Amazon ha deciso di riproporlo e di farlo con un prezzo ancora più basso. Oggi lo troviamo con uno sconto del 34% che fa risparmiare più di 170€ sul prezzo di listino. Per uno smartphone con queste caratteristiche si tratta veramente di un’offerta sorprendente. E lo si può pagare anche a rate a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

L’Oppo Reno6 è un vero top di gamma e lo si intuisce subito, basta leggere attentamente la scheda tecnica. Troviamo uno schermo super fluido e con un’ottima luminosità, una fotocamera principale da 64MP che garantisce scatti di livello professionale e una batteria che si carica in poco più di 30 minuti. Senza dimenticare un design iconico ultrasottile con lavorazione OPPO Glow che lo rende veramente unico. Insomma, uno smartphone top che costa quanto un medio di gamma: difficile trovare di meglio.

Oppo Reno6: la scheda tecnica

Oppo in questi ultimi anni è diventato sinonimo di qualità e affidabilità. E rispetto ad altri produttori cinesi si è posizionato su un gradino leggermente più alto. Per questo motivo quando si trova uno smartphone top come l’Oppo Reno6 con uno sconto importante del 34% bisogna approfittarne subito.

Lo smartphone è un vero top digamma. E lo si intuisce subito, fin dallo schermo. Troviamo, infatti, un display da 6,43" con risoluzione FHD e con un refresh rate fino a 90Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. È presente anche un comodo sensore che regola la luminosità in automatico in modo da non appesantire troppo gli occhi. A gestire il tutto troviamo il processore MediaTek Dimensity 900 con modem 5G integrato, supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Come uno smartphone top di gamma richiede, anche l’Oppo Reno6 ha un comparto fotografico di altissimo livello. E lo si intuisce subito, dalla fotocamera principale posteriore da 64MP che permette di scattare foto con una qualità elevatissima. A supporto troviamo un sensore da 8MP ultra-grandangolare e un sensore macro da 2MP. Grazie alla presenza dell’intelligenza artificiale, gli scatti sono veramente ottimi e ti puoi divertire con le varie modalità di scatto disponibili nell’app fotocamera. Il sensore frontale è da ben 32MP.

La batteria è da 4300mAh, pensata appositamente per l’utilizzo quotidiano. È presente anche la ricarica SuperVOOC da 65W che permette di ricaricare il dispositivo in poco più di trenta minuti. Chiudiamo con una caratteristica che si trova solo su questo dispositivo: il design ultrasottile Oppo GLOW che lo rende unico e riconoscibilissimo. Una vera chicca per gli amanti della moda.

Oppo Reno6 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’Oppo Reno6. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 34% e il prezzo scende fino a un minimo di 329,90€. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 65,98€ al mese utilizzando il servizio offerto direttamente dal sito di e-commerce e che si attiva nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di 24 ore in base a dove si abita. E si può effettuare il reso gratuito fino a un massimo di 30 giorni.

Oppo Reno6

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram