Oppo Reno6 Pro: a questo prezzo su Amazon è un vero affare

Li chiamano "quasi top" e un motivo c’è sempre: stiamo parlando di quella categoria di smartphone di fascia alta che, però, non offrono il meglio al momento disponibile. Offrono il meglio disponibile qualche mese fa, ad un prezzo di solito molto concorrenziale. Come vi abbiamo detto più e più volte, è in questa fascia di mercato che si fanno gli affari migliori: telefoni ottimi, con componenti di alto livello ma ad un prezzo da smartphone medio.

Oppo Reno6 Pro, arrivato in Italia un anno fa, è un esempio di telefono di questo tipo: ottimo chip, ottimo display, un sensore fotografico principale che è presente ancora oggi su moltissimi top di gamma e una ricarica rapida che stentiamo a trovare ancora su molti telefoni blasonati. Con l’offerta Amazon in corso costa quanto un medio ed è da prendere al volo.

Oppo Reno6 Pro – Qualcomm Snapdragon 870 5G – Versione 12/256 GB

Oppo Reno 6 Pro: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per l’Oppo Reno 6 Pro è il Qualcomm Snapdragon 870 5G, evoluzione dell’865 5G che equipaggiava tutti i top di gamma 2020, abbinato a ben 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Non è la soluzione più potente oggi disponibile, ma di sicuro è più che sufficiente per la grandissima parte degli utenti.

Il display Super AMOLED misura 6,55 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, picco di luminosità di 1.100 nit ed è compatibile con il formato HDR10+. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Sul retro del telefono sono state collocate ben quattro fotocamere: il sensore principale è il Sony IMX766 da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), il sensore ultra grandangolare è da 16 MP, poi c’è il teleobiettivo con zoom 2X da 13 MP e il macro da 2 MP. La fotocamera anteriore ha un sensore da 32 MP.

Oltre alla connessione alle reti 5G, assicurata dal modem Snapdragon, su Oppo Reno6 Pro sono disponibili anche il WiFi6, il Bluetooth 5.2, l’NFC per i pagamenti contactless e anche una presa per il jack da 3,5 mm utile per gli auricolari con filo.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e la ricarica rapida SuperVooc da 65W.

Oppo Reno6 Pro: l’offerta Amazon

Oppo Reno6 Pro è dunque uno smartphone piuttosto potente, con un buon processore e un comparto fotografico completissimo. Il prezzo di listino di 799,99 euro rende perfettamente l’idea della qualità del telefono, ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo a 549,99 euro (-31%, – 250 euro), cioè a molto meno di tanti telefoni medi di ultima generazione che però non offrono una scheda tecnica così buona. Come sempre, basta aspettare l’offerta giusta per fare l’affare.

Oppo Reno6 Pro – Qualcomm Snapdragon 870 5G – Versione 12/256 GB